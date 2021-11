Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 3 novembre 2021: Vittorio chiede a Beatrice di indagare su Tina!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 3 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, Vittorio non è convinto che Tina sia sincera. Per questo chiede a Beatrice di indagare.

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 3 novembre 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Vittorio ha cominciato la ricerca della nuova Venere e Gemma si presenta alle selezioni. La ragazza vuole a tutti i costi ottenere il lavoro. Il Conti, sempre più sospettoso, chiede a Tina spiegazioni sulla demo che lei dice di aver registrato. La cantante non ha alcuna intenzione di dirgli quello che è davvero successo e con uno stratagemma, riesce ancora una volta a salvarsi. Ma Vittorio non è per nulla convinto che la sua amica sia sincera con lui e prega Beatrice di fare per lui delle ricerche nelle sale di registrazione. Intanto Don Saverio, ormai al corrente della verità, spinge Giuseppe a raccontare tutto ad Agnese.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gemma si presenta alle selezioni per la nuova Venere

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Gemma non perderà tempo e si presenterà immediatamente alle selezioni per il posto di Venere vacante. La ragazza è determinata a farsi assumere nel grande magazzino ed è certa di avere le giuste qualità per ottenere quello che vuole. La vedremo infatti sfoggiare sempre più le sue doti da appassionata di moda ma la vedremo anche sempre più decisa a mettere i bastoni tra le ruote a Stefania, che proprio non sopporta.

Vittorio chiede a Beatrice di indagare su Tina ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 3 novembre 2021

Vittorio sospetta che Tina lo stia ingannando. È infatti certo che la ragazza non abbia registrato la demo del musicarello e il suo posto sia stato preso da Anna. Ma né la Imbriani né l'Amato hanno voluto confessare la verità. Il Conti è sempre più sospettoso. È ormai sicuro che le due donne gli stiano dicendo una bugia. E quando Tina continuerà a difendersi dalle sue accuse e a trovare delle nuove scuse, il direttore de Il Paradiso passerà alle maniere forti. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano infatti che pregherà Beatrice di fare delle ricerche nelle sale di registrazione. Vuole scoprire cosa è successo veramente.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Don Saverio spinge Giuseppe a dire la verità ad Agnese

Don Saverio ha scoperto che Giuseppe ha un'amante in Germania. Il sacerdote è inorridito e non intende essere complice di un tale segreto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che spingerà l'Amato a rivelare tutto a sua moglie. Agnese ha scoperto che il marito le sta mentendo ma non ha ancora prove che si sia messo nei guai. Ma ora che il loro confessore sa tutto, è molto probabile che la verità venga presto a galla. Come reagirà la sarta? Tornerà tra le braccia di Armando?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'1 al 5 novembre 2021

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.