Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 3 marzo 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1, Maria lascia tutti senza parole con il suo cambiamento di look.

Rocco sotto shock! Che è successo a Maria? Scopriamo cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 3 marzo 2021

Nel grande magazzino più lussuoso di Milano, non si smette mai di stupirsi. Dopo aver assistito alle ultime – drammatiche – vicende con protagonista Marta, assisteremo a un vero e proprio cambiamento sconvolgente. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano infatti che Maria prenderà una decisione drastica riguardo al suo aspetto fisico. La ragazza si presenterà a lavoro con un look completamente stravolto e l'effetto sarà dirompente. Maria stregherà Rocco, lasciandolo completamente senza parole. Ma non sarà solo l'Amato a strabuzzare gli occhi. Anche le Veneri e persino Irene non crederanno a quello che vedranno. Questa novità, secondo gli spoiler, riapre definitivamente i giochi. La Puglisi infatti diventerà sempre più pericolosa per la Cipriani, ora non più prima della classe per il suo atteggiamento anticonformista.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica braccata dal Mantovano

Se per Maria si tratta di un periodo di grande soddisfazione personale, le cose si mettono molto male per la povera Ludovica. La Brancia era assolutamente convinta di poter tenere a bada il Mantovano ma il criminale si è dimostrato ben più astuto di quanto si pensasse. Dopo aver minacciato blandamente la contessina, ora si sta facendo sempre più pericoloso. Ebbene sì, Ludovica ora è completamente braccata dal nemico numero uno di Marcello. Ed è proprio al Barbieri che la ragazza, spaventata, si rivolge chiedendo aiuto. Ma il barista riuscirà a mettere in salvo pure lei dalle cattiverie dell'uomo che lo tiene in scacco ormai da anni?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Anna è una nuova Venere

Gabriella ha dato scandalo ma ha centrato l'obiettivo. La sua sfilata è riuscita a incantare tutti e a convincere Vittorio ad appoggiare la sua nuova collezione. La Rossi era sicura che il Conti avrebbe capito il significato del suo nuovo stile e in effetti il direttore de Il Paradiso delle Signore, non solo applaudirà al successo della sua preziosa collaboratrice ma creerà uno slogan apposito per la collezione: “Un Passo in avanti”. Tutto si ispirerà all'emancipazione femminile e Gabriella ne sarà la portavoce. Intanto Anna è felice come una pasqua. Dopo essere tornata a Milano e aver chiesto di poter diventare una delle commesse de Il Paradiso, la giovane otterrà quanto sperato! È una Venere!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.