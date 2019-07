Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 3 luglio 2019: Pericoli al Paradiso

Anticipazioni TV

Luciano e Clelia cercano di evitare la bancarotta mentre Antonio riceve una pericolosa proposta di lavoro.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 3 luglio 2019, mentre Andreina stanca di scappare, decide che è ora di costituirsi, Luciano rifiutata la proposta di lavoro fattagli da Umberto, cerca di evitare che il Guarnieri mandi in bancarotta il Paradiso. Scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani su Rai 1 sempre a partire dalle 15.30.

Il Paradiso rischia la bancarotta nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 3 luglio 2019

Luciano ha fatto la sua scelta e seguirà il suo cuore, legato al Paradiso delle Signore. Il ragioniere non ha quindi lasciato il grande magazzino e ha rifiutato le offerte di Umberto, che ora sembra volersi vendicare di lui. Il Cattaneo si trova quindi a dover organizzare un piano - insieme a Clelia - per impedire che Il Paradiso vada in bancarotta. Vittorio intanto continua a essere distratto dalla preoccupazione per Andreina, che ha deciso di costituirsi.

Antonio riceve una pericolosa proposta di lavoro

Dilemmi amorosi turbano la quiete di Antonio, che sta cercando in ogni modo di andare in Sicilia per riprendersi Elena. Sua madre Agnese non è però sicura che la Montemurro sia la donna adatta al figlio e cerca di ostacolarlo come può ma senza ottenere nessun genere di risultato. Stessa cosa si dica per i genitori della ragazza, che saputo dei trascorsi del padre dell'Amato hanno sciolto il fidanzamento. Antonio è però testardo e pur di guadagnare, si troverà a riflettere seriamente su una pericolosa offerta di lavoro.

