Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 3 dicembre 2019: Clelia chiede aiuto a Vittorio

Clelia deve recuperare dei documenti di Oscar e per averli, ha bisogno dell'aiuto di Vittorio.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda domani – martedì 3 dicembre 2019 – Clelia è costretta a chiedere aiuto a Vittorio per recuperare dei documenti di Oscar. Marcello spinge Angela a trasferirsi a casa di Roberta e Gabriella mentre Vincent Defois, il mentore di Gabriella, arriva al Paradiso per ammirare la collezione della sua allieva. Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Rai1.

Clelia chiede aiuto a Vittorio in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 3 dicembre 2019

Il ritorno di Clelia a Milano porterà sicuramente scompiglio al Paradiso delle Signore. La Calligaris è stata però costretta far ritorno in città per sbrigare alcune faccende, legate alla morte di suo marito Oscar e alla sua eredità. L'ex capocommessa ha bisogno di alcuni documenti del Bacchini, risalenti all'epoca in cui collaborava con il grande magazzino e per averli, deve chiedere l'intervento di Vittorio – sconvolto dalla notizia del suo rientro. L'incontro tra i due metterà alla prova Clelia, che si riavvicinerà al suo vecchio mondo e al suo vecchio amore, Luciano!

Il Paradiso delle Signore: Angela si trasferisce a casa di Roberta e Gabriella

Dopo aver lasciato casa Guarnieri, Angela continua ad avere problemi per pagare l'affitto. Roberta e Gabriella sono così corse in suo aiuto, proponendole di trasferirsi da loro. La Barbieri, dopo un'iniziale esitazione e spinta dal fratello Marcello, accetta la loro proposta. Intanto al Paradiso arriva Vincent Defois, il mentore di Gabriella. Lo stilista è giunto a sorpresa da Parigi per vedere la nuova collezione della sua allieva, di cui si mostra subito entusiasta.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.