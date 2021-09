Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 settembre 2021: Gloria scrive una lettera a Ezio!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 29 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap, Gloria decide di affrontare Ezio ma per farlo userà una lettera.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 29 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Stefania è felicissima. L'arrivo di suo padre a Milano è stato un vero e proprio regalo e vorrebbe sfruttare al massimo il tempo da passare con lui. Gloria è invece molto in ansia per la presenza del suo ex marito ma decide di non rimanere con le mani in mano e di scrivergli una lettera per spiegargli tutto. Intanto Vittorio ha informato il Paradiso che Flora è la nuova stilista del grande magazzino. Adelaide non è per nulla contenta di questa novità così come non lo è Agnese, che capisce subito di non poter andare d'accordo con la giovane “americana”. Salvatore invece, sempre più attratto da Anna, cerca ogni occasione per rivederla.

Gloria scrive una lettera a Ezio ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 settembre 2021

Stefania è felicissima; ha finalmente rincontrato suo padre dopo tanto tempo. La bella Venere non vede l'ora di passare le sue giornate con lui e di raccontargli tutte le novità della sua vita. Il suo entusiasmo ha contagiato tutte le sue colleghe, felici di vedere la loro amica così al settimo cielo. C'è però chi non è per nulla contento di questo improvviso arrivo. Gloria ha paura! La Moreau non si aspettava che il suo ex marito decidesse di presentarsi al Paradiso e né che avesse una nuova compagna. Ora che è là vicinissimo a lei, teme che il suo segreto possa essere scoperto. Ezio potrebbe infatti decidere di raccontare a Stefania che la sua capocommessa è in realtà sua madre. Insomma Gloria deve guardarsi le spalle e per farlo prende un'importante decisione. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che scriverà una lettera a Ezio, in cui cercherà di spiegare tutto quello che è successo e perché se n'è andata.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide e Agnese contro Flora

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la decisione di Vittorio di volere Flora come nuova stilista, non piacerà a due donne importantissime della soap. Mentre le Veneri accoglieranno festanti la Ravasi al loro fianco, Adelaide storcerà il naso. La scelta del Conti lascerà piuttosto perplessa la Contessa che aveva già festeggiato per la partenza della figlia del suo defunto marito. Ma ora che la giovane pare destinata a rimanere a Milano, la cosa si fa molto pesante. Anche Agnese non è per nulla soddisfatta. L'Amato intuirà che il suo rapporto con l'americana non sarà certamente facile. Le due capiranno infatti di avere delle visioni molto diverse riguardo alla moda e alla gestione dell'atelier de Il Paradiso.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvatore sempre più intrigato da Anna

L'arrivo di Flora a Il Paradiso sarà accolto con grande favore da parte delle Veneri. Le ragazze sono rimaste piacevolmente colpite dalla Ravasi e dal suo buon gusto in fatto di moda e averla come stilista è sicuramente un vantaggio per il grande magazzino. La giovane “americana” si troverà in grande armonia con Vittorio, al quale deciderà di raccontare che suo padre Achille le ha lasciato una lettera. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci lasciano intuire che Flora, alla fine, sceglierà di non svelarne il contenuto al Conti e questo lascerà ancora un alone di mistero su questa faccenda. Intanto vedremo un Salvatore sempre più invaghito di Anna. Dopo averla incontrata al Circolo, l'Amato è rimasto come stregato dalla Imbriani. Per questo troverà ogni scusa per poterla incontrare ancora e per passare con lei sempre più tempo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.