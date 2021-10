Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 ottobre 2021: Petra minaccia Giuseppe, "Voglio altri soldi o Agnese saprà di noi"!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 29 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, Petra minaccia Giuseppe. L'Amato le deve mandare altri soldi o spiffererà tutto ad Agnese.

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 29 ottobre 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Dora rassicura Stefania, Maria e Irene sulle condizioni di Paola. La Venere è fuori pericolo ma la gravidanza è a rischio. Per fortuna Gloria è intervenuta tempestivamente, evitando il peggio. Quanto successo arriva alle orecchie di Ezio. Il Colombo, stupito per quello che ha fatto sua moglie, comincia a riflettere e chiede alla Moreau un altro incontro. Che sia quello chiarificatore? Intanto Petra continua a tormentare Giuseppe. La donna minaccia l'Amato di rivelare la loro tresca se lui non le invierà immediatamente altri soldi per lei e il piccolo. Tina consegna a Vittorio la demo registrata da Anna. Nel farlo però comincia a sentirsi in colpa. Sta ingannando il Conti e questo non è da lei.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ezio, colpito dal gesto di Gloria, le chiede di rivedersi

Paola si è sentita male ma Gloria, intervenuta tempestivamente, ha evitato il peggio. La Moreau ha subito capito che la Venere è incinta e che il suo malore era dovuto a una rischiosa gravidanza. L'ha così immediatamente fatta ricoverare. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Dora si affretterà a informare Stefania, Maria e Irene – preoccupatissime – che la loro amica è fuori pericolo e che si sta riprendendo. Intanto Ezio, venuto a scoprire cosa è successo al Paradiso, comincerà a riflettere sulle azioni della sua ex moglie. Gloria ha salvato madre e figlio e questo bel gesto lo spingerà a chiedere alla capocommessa un nuovo incontro. Che sia il momento di chiarirsi una volta per tutte e senza minacce?

Petra minaccia Giuseppe di svelare a tutti il loro segreto ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 ottobre 2021

Giuseppe continua a vivere la sua vita a Milano come se nulla fosse. L'Amato nasconde un grosso segreto alla sua famiglia: ha avuto una compagna e un figlio in Germania. Gli antichi sospetti di Salvatore si stanno rivelando più veri che mai ma ancora sia lui che Agnese e Tina, credono che il loro capo famiglia sia un uomo integerrimo. Ma le cose potrebbero presto precipitare. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano infatti che Petra, l'amante tedesca, comincerà a minacciare Giuseppe. Vuole altri soldi per lei e il bambino, altrimenti prenderà il primo treno per arrivare a casa di Agnese e dirle tutto quello che suo marito ha combinato in sua assenza. Il magazziniere trema!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tina mente a Vittorio ma è pentita

Anna ha accettato di registrare la demo per conto di Tina. La ragazza ha fatto un grande favore all'Amato, che le deve la salvezza della sua carriera. L'occasione dell'incisione ha permesso a Salvatore e alla Imbriani di stare ancora più vicini. Tra i due cresce l'affinità ma chissà se Anna riuscirà a lasciarsi andare a un nuovo amore. Quel che è certo, come ci rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, è che Tina consegnando il disco a Vittorio, si sentirà profondamente in colpa. La ragazza avrebbe voluto fare altrimenti ma le sue condizioni di salute l'hanno costretta a mentire. Sino a quando però riuscirà a mantenere questo segreto? Non le si ritorcerà contro?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.