Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 ottobre 2019: Nicoletta tradisce Cesare

Nicoletta e Riccardo si incontrano all'alba, all'insaputa di Cesare mentre Gabriella ha paura di non essere all'altezza del compito a lei assegnato.

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di martedì 29 ottobre 2019, ci rivelano che Riccardo e Nicoletta si incontrano furtivamente all'alba mentre Agnese rifiuta la proposta di Gabriella di aiutarla come modellista al Paradiso. Armando cercherà di rincuorare la talentuosa stilista e di infonderle coraggio. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Rai1.

Nicoletta tradisce Cesare in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 29 ottobre 2019

Riccardo e Nicoletta continuano a nascondere quello che è successo tra loro: un bacio. La bella Cattaneo, ancora innegabilmente legata al padre di sua figlia, si è lasciata andare tra le sue braccia e ha accettato di farsi schioccare sulle labbra, un tenero ricordo di un amore che sembrava passato. Ma purtroppo per Cesare, non è così. Nicoletta e il giovane rampollo Guarnieri infatti si incontrano furtivamente all'alba, durante la passeggiata mattutina della piccola Margherita. Che il loro rapporto possa tornare quello di un tempo e che per il Diamante non ci sia più posto?

Armando incoraggia Gabriella ne Il Paradiso delle Signore

Vittorio ha grande fiducia in Gabriella, tanto da averla nominata modellista del Paradiso. Ma la bella stilista – nonostante la sua esperienza in un atelier francese – sente il peso di questa grande responsabilità e ha paura di non essere all'altezza dell'incarico. Per questo ha chiesto ad Agnese di aiutarla ma davanti al rifiuto dell'Amato, deve cambiare rotta. Armando, vedendola abbattuta, cerca di incoraggiarla e nel farlo, svela qualcosa del suo passato. Anche le Veneri, le offrono il loro sostegno e le assicurano che le staranno sempre vicino.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.