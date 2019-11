Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 novembre 2019: Luciano e Silvia, crisi passata ma torna Clelia

Anticipazioni TV

Luciano e Silvia sembrano aver superato la loro crisi ma a Milano torna Clelia.

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda venerdì 29 novembre 2019, rivelano che Luciano si confiderà con Silvia, stremato dalla presenza di Riccardo al Paradiso mentre Angela e Marcello saranno in grosse difficoltà per pagare l'affitto. I coniugi Cattaneo sembreranno aver superato la loro crisi ma a Milano fa il suo ritorno Clelia Callegaris. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio di domani alle 15.40 su Rai1.

Silvia e Luciano crisi superata o forse no... nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 29 novembre 2019

Marta e Vittorio hanno lasciato il Paradiso per il loro viaggio a Parigi. Prima di partire hanno affidato il grande magazzino alle cure di Riccardo ma il giovane rampollo crea non pochi problemi a Luciano. Il Cattaneo è stanco di dover continuamente far riferimento al Guarnieri e, al mattino, si sfoga con Silvia. I coniugi sembrano aver ritrovato il perduto feeling e la crisi sembra solo uno sbiadito ricordo, tanto da dedicarsi una cena a lume di candela. Purtroppo però un ritorno inaspettato potrebbe turbare la loro riconquistata pace: quello di Clelia Calligaris.

Il Paradiso delle Signore: Angela affronta Riccardo dopo la fuga dalla Villa

Angela ha lasciato Villa Guarnieri dopo aver capito di non essere un ospite gradito. Tornata a casa ha scoperto che Marcello ha ottenuto dei soldi da Umberto, come risarcimento per il suo incidente. La somma di denaro non è però sufficiente a coprire le spese dell'affitto e i fratelli sono in difficoltà. La Barbieri intanto torna a lavorare al Circolo e una volta faccia a faccia con Riccardo, gli fa capire il motivo del suo rancore. Intanto al Paradiso arriva il primo stipendio per Rocco e il ragazzo, nel ricevere la busta paga, rivive un momento doloroso del suo passato. Armando è però accanto a lui, pronto a sostenerlo. Gabriella fa la stessa cosa con Salvatore. Trova infatti le parole giuste per incoraggiarlo, grazie ai consigli di Roberta.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 25 al 29 novembre 2019

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.