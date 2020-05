Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 maggio 2020, in replica: Marta ha una sorpresa per Vittorio

Anticipazioni TV

Riassunto della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda Domani su Rai1. Cosa Succede, Anticipazioni e Trame della Soap per l'Episodio del 29 maggio 2020.

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di domani - venerdì 29 maggio 2020 - Marta ha il sospetto di essere incinta. Per fugare ogni dubbio chiama il ginecologo. Riccardo, intuito lo stato d'animo della sorella, le fa una sorpresa e le porta un album di fotografie di quando erano piccoli. Intanto al Paradiso sono in corso le registrazioni per il carosello ed è il turno di Roberta. Marcello l'aiuterà a superare l'imbarazzo, colpendo favorevolmente la Pellegrino. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Marta aspetta un bambino in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 29 maggio 2020

Marta, durante la sera si è sentita male e Vittorio è molto in ansia per lei. Il ragazzo sospetta che sua moglie possa essere in dolce attesa e anche la Guarnieri pensa che finalmente diventerà madre. Per fugare ogni sospetto, Marta chiama il ginecologo appena suo marito esce di casa per raggiungere il Paradiso e riceve una risposta che le cambierà la vita per sempre. Finita la chiamata la Guarnieri riceve una visita a sorpresa di suo fratello. Riccardo le ha portato un album di fotografie di quando erano bambini. Sono attimi di commozione e nostalgia per i due fratelli, sempre più uniti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello affascina Roberta

Vittorio ha raggiunto il Paradiso per il secondo round delle nuove riprese per il video promozionale. In questa giornata saranno girati i caroselli e dopo il turno di Paola – umiliata dall'assenza di suo marito Franco, che non si è presentato al grande magazzino – tocca a Roberta. La Venere è emozionatissima e anche un po' imbarazzata ma Marcello corre in suo aiuto. Il Barbieri riesce a calmarla, sfoderando un fascino irresistibile e riuscendo a esorcizzare qualsiasi paura della Pellegrino.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Rocco rifiuta di sposare Maria Puglisi

Agnese vuole che Rocco si sposi il prima possibile. La signora Amato, convinta sostenitrice delle antiche tradizioni, vuole trovare una brava moglie che aiuti il suo nipotino e ha pensato che la candidata ideale fosse Maria Puglisi, la nipote di Rosalia. Purtroppo però la cena organizzata a casa Amato è stata un fiasco totale e Rocco non ne vuole proprio sapere di diventare presto un marito.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.