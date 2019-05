Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 maggio 2019: Vittorio spinge Andreina alla latitanza

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 29 maggio 2019, Vittorio spinge Andreina a darsi alla latitanza sino a quando non si troveranno le prove della sua innocenza. Clelia deve proteggere il suo passato e assecondare le richieste di un malvivente pur di procurarsi dei documenti falsi. Vediamo insieme cosa rivelano letrame dell'episodio su Rai1 a partire dalle 15.40.

Vittorio spinge Andreina alla latitanza nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 29 maggio 2019

Vittorio è molto in ansia per la sua amata Andreina, accusata di essere coinvolta nell'omicidio di Pietro Mori. La giovane ha dovuto lasciare Milano per sfuggire alla giustizia ma ha deciso di tornare al Paradiso e ricongiungersi al suo amato. Il Conti, per proteggerla, ha chiesto aiuto a Marta, appena entrata a lavorare nel grande magazzino. Vittorio cerca di convincere la Mandelli a riprendere la sua fuga ma lei, stanca di stare lontana da lui, non è dello stesso avviso. La Guarnieri scoperta la vera identità della donna e accusa Vittorio di averla usata per coprire una pregiudica, ricercata dalla polizia

Clelia si procura dei documenti falsi

Intanto la nuova capo - commessa Cleliaè nei guai. sta vivendo una situazione molto difficile. Dal suo arrivo nel grande magazzino, la Calligaris cerca di nascondere in tutti i modi il suo passato e pur di non perdere il suo impiego, deve cedere alle minacce di un malvivente, che la sta ricattando con i documenti falsi di cui lei ha urgente bisogno.

