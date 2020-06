Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 giugno 2020: Flavia sfida Adelaide!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 29 giugno 2020. Ecco cosa succede nelle Trame dell'Episodio in Replica su Rai1

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di – lunedì 29 giugno 2020 – Cosimo si offre di aiutare Salvatore ma Gabriella Cerca di prendere tempo, spaventata che il ragazzo voglia qualcosa in più. Flavia accetta l'invito a cena di Umberto e lei e il Guarnieri sono sempre più vicini. Angela è in difficoltà quando si parla del fratello Marcello, che intanto ha intenzione di giocare ai cavalli con il denaro vinto al Totocalcio. Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Salvatore tende una trappola a Cosimo, nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 29 giugno 2020

Salvatore ha deciso di chiedere un prestito in banca per rilevare la Caffetteria di Anita ma alcuni problemi sembrano mettergli i bastoni tra le ruote. Cosimo si offre di aiutarlo economicamente ma Gabriella teme che il ragazzo – che le fa una corte spietata – abbia secondi fini. Per questo la bella stilista cerca di prendere tempo senza dire nulla al suo fidanzato, che potrebbe andare in escandescenza.

Il Paradiso delle Signore: Angela è preoccupata per Marcello

Intanto Angela è in difficoltà ogni volta che con le sue amiche parla di suo fratello e del suo ruolo nella trattativa per l'acquisto del bar. Angela teme che Marcello possa mettersi nei guai e in effetti il ragazzo ha intenzione di giocare ai cavalli il denaro vinto al Totocalcio, nella speranza di raddoppiarlo. Roberta lo scopre e inaspettatamente lo sostiene in questa sua iniziativa un po' folle.

Il Paradiso delle Signore: Flavia, nuova rivale di Adelaide

Flavia invece accetta l'invito a cena di Umberto e i due sembrano aver trovato molte cose in comune. Che la Brancia non diventi la nuova rivale di Adelaide e che il matrimonio tra Ludovica e Riccardo non sia poi così necessario?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.