Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 29 gennaio 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1, Federico convince Umberto a lasciare in pace Cosimo. Adelaide è sconvolta.

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 29 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda eccezionalmente alle 14.55 su Rai1, Federico interviene in favore di Cosimo. Chiede quindi a Umberto di lasciare in pace il Bergamini e il Guarnieri decide di dargli retta. Adelaide è sconvolta! Intanto la zia Ernesta consiglia a Silvia di difendere lei e la sua reputazione contro le voci sul conto di Clelia. Vittorio invece fa una sorpresa a Beatrice e i due sembrano ancora più vicini. Le nozze di Gabriella e Cosimo si celebreranno molto presto e Salvatore potrebbe dover abbandonare ogni speranza con la Rossi.

Adelaide sotto shock! Umberto ha deciso di... scopriamolo nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 29 gennaio 2021

Umberto ha incastrato Cosimo e il ragazzo è in grossa difficoltà. Il giovane non sa proprio come fare per risolvere il suo contratto con il Guarnieri e in più il subdolo comportamento del commendatore, lo ha messo con le spalle al muro. Dopo il fallito tentativo di Vittorio di convincere il suocero a cambiare idea, le speranze per Cosimo si sono ridotte all'osso. Federico, venuto a sapere quanto sta succedendo, decide di intervenire. Il ragazzo si presenterà davanti al padre per chiedergli di essere magnanimo con il suo amico e otterrà un risultato sconvolgente. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Umberto deciderà di accontentare il figlio, lasciando senza parole Adelaide. La Di Sant'Erasmo non potrà credere alle sue orecchie. Federico si sta facendo pericoloso!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio fa una dolce sorpresa a Beatrice

Beatrice e Vittorio passano sempre più tempo insieme e ormai la loro attrazione è palese. Neanche la lettera di Marta è riuscita a distrarre il Conti da sua cognata anzi il direttore de Il Paradiso ha avuto non poche difficoltà a risponderle. Insomma c'è aria di crisi per il matrimonio dei coniugi Conti e Marta, in procinto di tornare da NY, si renderà presto conto che in sua assenza qualcosa è cambiato. Vittorio ha poi in serbo una dolce sorpresa per Beatrice e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la loro vicinanza si farà sempre più intensa. Intanto Gabriella e Cosimo hanno deciso che celebreranno le loro nozze al più presto. Salvatore rischia di veder sfumare ogni possibilità di riconquistare la Rossi.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Scandalo al Paradiso!

La felicità di Luciano e Clelia è in pericolo. I due hanno scoperto che diventeranno presto genitori ma la gravidanza della Calligaris creerà non pochi problemi. Al Paradiso cominciano a circolare voci sullo stato interessante della capo commessa. Le malelingue additano la donna come una poco di buono, accusandola di essere una rovina famiglie e di aver causato la rottura tra Luciano e Silvia. Lo scandalo colpisce anche il Cattaneo e la sua ex compagna. Zia Ernesta, preoccupata, consiglia alla nipote di difendere immediatamente la sua reputazione. Silvia si mette subito all'opera ma a fare le spese di questa situazione sarà soprattutto Carletto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il bambino sarà vittima di bullismo!

