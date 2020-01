Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 gennaio 2020: Angela nuova Venere de Il Paradiso

Anticipazioni TV

Angela viene assunta la Paradiso mentre Ludovica capisce di essere nella mani di Ravasi.

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – mercoledì 29 gennaio 2020 – ci rivelano che Vittorio illustra alle Veneri il suo progetto di realizzare un fotoromanzo al Paradiso mentre Clelia decide di reclutare nuove Veneri, tra cui Angela. Ludovica intanto chiede a Riccardo un aiuto per gestire il suo patrimonio ma Ravasi la informa che sarà solo lui a poterlo amministrare. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Angela nuova Venere de Il Paradiso delle Signore nella puntata della soap del 29 gennaio 2020

Al Paradiso c'è grande fermento. Vittorio ha deciso di concedere il Paradiso come set girare un fotoromanzo. Il Conti informa le Veneri della sua nuova iniziativa per pubblicizzare il grande magazzino e le ragazze sono entusiaste. Una di loro infatti potrà essere scelta come protagonista. Vittorio ha però anche ascoltato la richiesta di Clelia di reclutare nuove commesse. Gabriella suggerisce di assumere Angela – che ha lasciato il suo lavoro al Circolo – e la ragazza comincia a lavorare nel magazzino, con la sua nuova divisa.

Il Paradiso delle Signore: Ravasi ha in pugno Ludovica

C'è una sola Venere a non riuscire a godersi il momento: Roberta. La ragazza confessa finalmente alle amiche della decisione di Federico di lasciarla e loro l'abbracciano con affetto, capendo il momento delicato in cui si trova. Ludovica e Riccardo hanno rifiutato la proposta di Umberto e la Brancia chiede al suo fidanzato di aiutarla a gestire il suo immenso patrimonio ma Ravasi la informa che da ora in poi sarà solo lui ad amministrarlo. Flavia si è vendicata dei Guarnieri!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.