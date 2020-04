Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 aprile 2020, puntata in replica: Angela conquista Riccardo e Adelaide

Anticipazioni TV

Angela Barbieri, la nuova cameriera del Circolo, fa colpo su Adelaide e Riccardo. Intanto Rocco viene assunto al Paradiso.

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di domani - mercoledì 29 aprile 2020 - Rocco Amato viene assunto al Paradiso mentre al Circolo c'è una nuova cameriera: Angela Barbieri. La ragazza, dal viso dolce e dai modi gentili, è appena arrivata a Milano e attira immediatamente l'attenzione sia di Adelaide che di Riccardo. Ma nel corso delle puntate, si scoprirà che la bella cameriera nasconde un segreto. Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata in replica, in onda alle 15.40 su Rai1.

Il Paradiso delle Signore: Rocco il nuovo magazziniere del Paradiso

Un nuovo anno molto intenso attende il Paradiso delle Signore. Sono molte le novità che attendono di essere scoperte e a casa Amato c'è grande fermento per l'arrivo di Rocco, il nipote di Agnese. Il ragazzo - come i suoi parenti - ha lasciato la Sicilia per cercare miglior fortuna a Milano. Sua zia è però molto in pena; ha paura che il suo nipotino possa non riuscire ad abituarsi alla vita frenetica della metropoli lombarda ma si ricrederà molto presto. Il ragazzo riuscirà a farsi assumere al Paradiso come magazziniere, anche se avrà immediatamente a che fare con l'inimicizia del capo magazziniere, Ugo Tagliabue.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Angela la nuova cameriera del Circolo

Un nuovo personaggio farà il suo ingresso nella soap. Si tratta di Angela Barbieri, una giovane ragazza appena arrivata a Milano, desiderosa di rifarsi una vita. La Barbieri riesce a farsi assumere al Circolo come cameriera, attirando immediatamente l'attenzione sia di Adelaide che di Riccardo. Il Guarnieri, dopo la delusione della sua storia d'amore con Nicoletta, potrebbe aver trovato un nuovo amore? Di certo sentiremo spesso parlare di Angela!

Gabriella disegnerà l'abito da sposa di Marta in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 29 aprile 2020

La novità più importante rimangono però le nozze di Marta e Vittorio. I due stanno per fare il grande passo e il ritorno di Gabriella è stato provvidenziale. La ex Venere si occupa infatti dell'abito della bella Guarnieri, emozionata di coronare il suo sogno d'amore con il bel Conti. Ma pare ci sia un piccolo intoppo. Il vestito fatto arrivare dalla Rossi per la sua amica, non è quello da lei disegnato. Adelaide ne approfitta per convincere sua nipote a scegliere un'altra linea per le sue nozze ma Vittorio convince la sua futura moglie a lasciare che la Rossi, dia il suo contributo. Il Conti chiede dunque alla stilista di occuparsi delle modifiche del nuovo abito di Marta, in modo che sia perfetto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 27 al 30 aprile 2020

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.