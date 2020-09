Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 settembre 2020: Federico contro Luciano e Clelia

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della Puntata del 28 settembre 2020. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, Federico non intende accettare la relazione tra suo padre e Clelia.

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata del 28 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Marta e Vittorio sono alla ricerca di qualche cavillo legale che consenta loro di adottare Anna. Federico intanto è furioso con suo padre Luciano e non accetta la sua relazione con Clelia. Ma soprattutto non capisce come sua madre Silvia possa accettare i tradimenti del marito. Il ragazzo sospetta inoltre che Roberta sia al corrente della relazione tra il ragioniere e la capo commessa. Intanto Umberto è arrivato a New York e Ludovica freme e vuole sapere a che punto è il suo abito da sposa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta e Vittorio lottano per l'adozione di Anna

Marta e Vittorio non sono idonei all'adozione. Questa notizia è stata come una doccia fredda per i coniugi Conti che hanno visto sfumare la loro opportunità di diventare genitori. Ma né Vittorio né sua moglie lasceranno che le cose vadano in questo modo senza neanche combattere. I due sperano infatti di trovare un cavillo legale che consenta loro di tenere la piccola Anna. Non sarà certo una battaglia facile, soprattutto se – come rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore – la madre della piccola si farà viva.

Federico contro Clelia e Luciano in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 28 settembre 2020

Federico ha scoperto che Luciano è tornato con Clelia. Il ragazzo non può credere che suo padre, un'altra volta, abbia tradito sua madre e ancor più non può accettare che Silvia acconsenta passivamente a questa situazione. Il ragazzo è determinato a farla pagare al ragioniere e alla capo-commessa e forse anche a Roberta. Ha infatti il dubbio che la Pellegrino fosse al corrente della loro storia d'amore e che non gli abbia mai detto niente.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto arriva a New York

Umberto e corso a salvare Adelaide, dopo aver ricevuto il suo messaggio d'aiuto. Il commendatore è così partito per New York per riportare a casa sua cognata e una volta nella Grande Mela, avverte Riccardo di essere arrivato e di essere già sulle tracce di sua zia. Ludovica intanto, dopo l'incidente avvenuto in sartoria e sibillinamente risolto, è impaziente di sapere a che punto sia il suo abito da sposa.

​Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 28 settembre al 2 ottobre 2020

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.