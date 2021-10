Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 ottobre 2021: Paola si sente male. Gloria la salva!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 28 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, Paola ha un improvviso malore al Paradiso ma Gloria interviene tempestivamente salvando la sua gravidanza.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 28 ottobre 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Ezio è ancora sconvolto per l'incontro con Gloria. Tornato a casa, esprime il suo grande amore a Veronica ma la sua mente è ancora occupata e tormentata dalla presenza della sua ex moglie. Armando, scoperto quello che è successo tra la Moreau e il suo ex marito, decide di intervenire e affronta il Colombo, nella speranza di fargli capire che sta sbagliando. Intanto Anna accetta di dare una mano a Tina e di registrare, per lei, la demo per il film. Salvatore le è profondamente grato e tra i due cresce la complicità. Al Paradiso Paola si sente male ma la capocommessa riesce a intervenire tempestivamente capendo che la Venere è incinta. Adelaide cerca in ogni modo di mettere Marcello in difficoltà. Il ragazzo però dimostra di avere delle grandi capacità come direttore e fa fallire miseramente il piano della contessa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ezio tormentato dal ricordo di Gloria

L'incontro tra la Moreau e il suo ex marito è stato drammatico. Ezio ha minacciato Gloria e le ha intimato di sparire immediatamente dalla sua vita. Il Colombo ha paura che la presenza della donna metta in pericolo la sua rinnovata felicità. Ecco perché è necessario che la capocommessa faccia i bagagli e lo faccia subito. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Ezio, tornato a casa, cercherà di ritrovare un po' di serenità. Esprimerà il suo amore a Veronica e le parlerà ancora del loro futuro insieme. Purtroppo però la sua mente sarà ancora impegnata e tormentata dai ricordi di Gloria e questo non sembrerà dargli pace. Ma le Anticipazioni ci rivelano anche che Armando, scoperto come è andata tra la sua amica e il suo consorte, deciderà di intervenire in prima persona e affronterà il direttore della Palmieri, con l'intento di farlo ragionare.

Paola si sente male, Gloria la salva! Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 28 ottobre 2021

Gloria è tornata a Il Paradiso e le Veneri sono contente di rivedere la loro capocommessa. Paola riprende quindi il suo consueto ruolo ma qualcosa per lei sta per cambiare. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la ragazza, all'improvviso, avrà uno strano malore. Nessuno capirà che cosa le stia succedendo tranne la Moreau. Gloria intuirà immediatamente, vista la sua esperienza medica, che la commessa è incinta e che la sua è una gravidanza a rischio. Intervenuta tempestivamente per aiutarla, eviterà il peggio. Ma Paola teme di dover lasciare il grande magazzino, impossibilitata a continuare a lavorare. Intanto al Circolo, tutto è pronto per il gala. Adelaide affila le armi; ha un piano in mente! Anna invece accetta di registrare la demo al posto di Tina. Salvatore le è profondamente grato e tra i due cresce l'affinità.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello mette fuori gioco Adelaide

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Adelaide non vedeva l'ora che arrivasse il giorno del gala al Circolo. La Contessa era sicura che Marcello avrebbe fatto una pessima figura, incapace di comportarsi come si deve, davanti a numerose persone dell'alta società. Ma il suo subdolo piano di mettere in imbarazzo il Barbieri non funzionerà. Il ragazzo non solo se la caverà egregiamente ma non farà rimpiangere Parri. Per la Di Sant'Erasmo sarà un grosso smacco e come se non bastasse, Flora si presenterà al Club con un invito da parte di Umberto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 25 al 29 ottobre 2021

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.