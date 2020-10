Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 28 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Roberta scopre che Marcello è uscito a cena con Salvatore e con due ragazze. La Pellegrino è furiosa ma qualcosa la convincerà a perdonare il Barbieri. Intanto Luciano ha deciso di trovarsi un'altra sistemazione e informa Silvia che non tornerà a dormire. Zia Ernesta però si metterà in mezzo e con una scusa tenterà di trattenerlo. Serena si lega sempre più allo zio Vittorio mentre Beatrice non accetta l'aiuto del cognato. Salvatore invece si avvicina a Laura ma nel suo cuore c'è ancora Gabriella.

Roberta scopre il tradimento di Marcello in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 28 ottobre 2020

Roberta ha scoperto che Marcello è stato a cena con un'altra donna. La Pellegrino viene a conoscenza che il fidanzato ha fatto da spalla a Salvatore per una serata a quattro con due ragazze straniere e va su tutte le furie. La bella Venere prende le distanze dal Barbieri che stavolta sembra proprio averla fatta grossa ma poi qualcosa cambia. Con la complicità di Armando, Marcello organizzerà una cena romantica per farsi perdonare, confermando a Roberta di essere molto innamorato di lei e di non aver mai voluto tradirla e di non aver neanche pensato di farlo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Zia Ernesta vuole impedire che Luciano se ne vada

Silvia ha raccontato alla zia Ernesta che lei e Luciano si stanno separando. La donna è rimasta molto colpita dalla dichiarazione della nipote e intende fare di tutto per rimettere le cose al loro posto. Quando infatti Luciano comunica a sua moglie che non tornerà a casa a dormire – deciso a trovarsi un'altra sistemazione – Ernesta tenterà di trattenerlo con una scusa. Intanto Serena si lega sempre di più a suo zio Vittorio mentre Beatrice è ancora reticente ad accettare l'aiuto del cognato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvatore e Laura sempre più vicini

Laura e Salvatore passano sempre più tempo insieme e sembra che il loro rapporto possa diventare qualcosa di più. I due hanno ottenuto un grande risultato, convincendo Adelaide ad aprire loro le porte del Circolo per la fornitura di pasticcini. Insomma due soci d'oro e forse qualcosa di più. Peccato però che per l'Amato ci sia ancora l'ombra di Gabriella, che il ragazzo non ha dimenticato.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 26 al 30 ottobre 2020

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.