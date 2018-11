Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 novembre 2018

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 28 novembre 2018, Andreina decide di non confessare a Vittorio che Umberto l’ha ricattata: la Mandelli non vuole turbare il suo compagno, sconvolto dal possibile abbandono di Marta, che ha ricevuto un’importante proposta di lavoro …ma vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata in onda domani su Rai 1 sempre a partire dalle 15.30.

Umberto ha ricattato pesantemente Andreina e ora la Mandelli sta pagando a caro prezzo il suo rifiuto di cedergli le sue quote del Paradiso. Nonostante la vita in carcere si faccia sempre più dura, Andreina non demorde e decide di tenere all'oscuro Vittorio… ma fino a quanto resisterà?

Andreina tace sul ricatto di Umberto in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 28 novembre 2018

Andreina non vuole turbare il già teso Vittorio, rivelandogli che Umberto l’ha ricattata. Il Guarnieri le ha offerto la libertà in cambio delle sue quote del Paradiso e davanti al suo rifiuto, Umberto si è vendicato costringendola a condividere la cella con una detenuta violenta. Nonostante le continue vessazioni a cui è costretta, la Mandelli sa che non è il momento per raccontare tutto al compagno. Il Conti è infatti preoccupato per un’altra vicenda, che potrebbe creare problemi nel grande magazzino e… nel suo cuore

Marta vicina a lasciare il Paradiso

Vittorio è spaventato che Marta possa abbandonare il suo posto al Paradiso. La Guarnieri ha partecipato al Premio Internazionale della Pubblicità mostrando a tutti il suo enorme talento e un editore le ha proposto di lavorare per lui. È un’idea allettante ma che comporterebbe lasciare per sempre il grande magazzino milanese e Vittorio… Questioni lavorative si mischiano con quelle sentimentali e forse sia Vittorio che Marta non hanno dimenticato i sentimenti reciproci, che li hanno uniti fino al ritorno della povera Andreina. Intanto la rottura tra Nicoletta e Riccardo inizia ad avere ripercussioni anche su altre persone. Luciano e Federico hanno infatti un duro confronto che, forse, chiarirà finalmente le loro opposte posizioni.

