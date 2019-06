Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 giugno 2019: Una difficile decisione per Luciano

Anticipazioni TV

Luciano non sa quale strada percorrere. Silvia lo spinge a cambiare lavoro mentre lui vorrebbe seguire il suo cuore.

Nelle anticipazioni della puntata in replicade Il Paradiso delle Signore in onda venerdì 28 giugno 2019, Riccardo si impegna per riconquistare il suo posto nella squadra olimpica di equitazione mentre Luciano affronta il colloquio per diventare direttore di banca. Il Cattaneo non è però certo di voler seguire questa carriera. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani su Rai 1 sempre a partire dalle 15.30.

Luciano indeciso sul suo futuro in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 28 giugno 2019

Mentre Luca Spinelli è determinato a non far scoprire la sua identità dall'investigatore di Umberto, Luciano affronta il colloquio per diventare direttore di banca. Il Cattaneo sta seguendo i consigli di sua moglie Silvia, desiderosa che il marito guadagni di più e migliori la condizione sociale della sua famiglia. L'arrivista signora Cattaneo non ha però tenuto conto dei desideri personali di Luciano, che ora si trova a vivere un momento di grande confusione. Non sa infatti se dare retta al suo cuore o "fidarsi" di quanto dice la sua signora. Il ragioniere decide di rivelare i suoi tormenti all'unica persona che sembra essergli vicino in questo momento: Clelia.

Riccardo alla riconquista del suo posto in squadra

Il sogno delle Olimpiadi sembra essere molto lontano e Riccardo ha pagato pegno per le sue cattiverie. Il Guarnieri, che negli ultimi tempi ha sottovalutato i suoi impegni con gli allenamenti, ha perso il primo posto nella squadra e ora si ritrova a combattere con il suo rivale Giacomo Alessi, per riconquistare la leadership. Comincerà allora a frequentare assiduamente l'ippodromo e a darsi da fare per raggiungere il suo obiettivo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1