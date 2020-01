Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 gennaio 2020: Il Paradiso delle Signore diventa un fotoromanzo

Anticipazioni TV

Vittorio ha una nuova occasione per mettere in mostra il suo grande magazzino: un fotoromanzo.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – martedì 28 gennaio 2020 – grandi novità al Paradiso delle Signore. Vittorio trova infatti il modo per sfruttare l'opportunità del fotoromanzo di Brivio mentre Clelia chiede a Luciano di implementare l'organico del grande magazzino, troppo ridotto e in continua emergenza. Intanto Umberto chiede a Riccardo di convincere Ludovica a investire il suo denaro in un grande affare. I due ragazzi però finiscono per allontanarsi sempre di più dal Guarnieri. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Un fotoromanzo per Il Paradiso delle Signore nella puntata della soap in onda il 28 gennaio 2020

Vittorio ha ricevuto una visita molto particolare nel suo grande magazzino: un'attrice di fotoromanzi. L'agente della bellissima ragazza sembra avere un'idea per il Paradiso delle Signore e il Conti ha trovato al chiave per sfruttare al meglio questa nuova opportunità che gli ha bussato alla porta. Vittorio decide infatti che il suo Paradiso e le sue Veneri diventeranno le protagoniste del racconto di Brivio. Clelia intanto chiede a Luciano di implementare l'organico del magazzino, ormai insufficiente per rispondere alla domanda dei clienti e in continua emergenza.

Il Paradiso delle Signore: Riccardo e Ludovica sempre più distanti da Umberto

Flavia si è vendicata di Umberto e ha affidato la procura sull'eredità di sua figlia a Ravasi. Umberto ha subito un altro duro colpo, dopo quello assestato da Adelaide, ma non si perde d'animo. Chiede anzi a Riccardo di convincere Ludovica a investire il proprio denaro in un grande affare. La risposta dei due giovani lascerà sconcertato il commendatore. La coppia deciderà di non accettare la sua proposta e si allontanerà sempre di più da lui. Intanto Luciano informa Silvia che Federico ha lasciato Roberta, dopo aver scoperto che la sua operazione non è andata a buon fine.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 27 al 31 gennaio 2020

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.