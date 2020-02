Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 febbraio 2020: Clelia scopre che Federico è figlio di Umberto

Anticipazioni TV

Adelaide compra Villa Guarnieri mentre Clelia scopre che Federico è figlio di Umberto.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – venerdì 28 febbraio 2020 – Antonio chiede perdono ad Armando e lo prega di continuare a stare vicino a sua madre mentre Adelaide acquista Villa Guarnieri e rientra in casa trionfante. Clelia scopre la lettera di Silvia in cui la Cattaneo confessa la verità su Federico e scopre così il grande segreto che tormenta Luciano. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Adelaide, vittoriosa, compra Villa Guarnieri in questa puntata de Il Paradiso delle Singore del 28 febbraio 2020

Antonio è mortificato. Il giovane Amato ha capito di aver fatto un grosso errore nel imporre ad Armando di allontanarsi dalla sua famiglia. A causa della sua gelosia non ha capito che il magazziniere è sinceramente affezionato sia ad Agnese che a Salvatore e a Rocco e che la sua presenza è un bene per tutti. Il ragazzo gli chiede quindi scusa e lo invita di continuare a prendersi cura di sua madre. L'idea di Riccardo ha funzionato: Adelaide acquista Villa Guarnieri e rientra trionfante nella sua casa. A tormentarla è comunque sempre Umberto, che le ruba le luci della ribalta e con cui vive momenti di grande tensione.

Il Paradiso delle Signore: Celia scopre il segreto di Luciano e Silvia

Il segreto di Luciano e Silvia sta per essere scoperto. La verità sulla paternità di Federico sta venendo a galla piano piano e presto il giovane, che ha appena superato una delicata operazione, capirà di essere vissuto nella menzogna. Ora però è il turno di Clelia! La Calligaris, entrata nell'ufficio del ragioniere per recuperare un giocattolo dimenticato da Carletto, trova la lettera di Silvia, in cui la donna rivela di aver avuto una relazione con Umberto e che Federico è il frutto della sua relazione extraconiugale con il Guarnieri.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 24 al 28 febbraio 2020

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.