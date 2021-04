Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 aprile 2021: Rocco sta per dire addio a Maria...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 28 aprile 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Maria ha un nuovo corteggiatore, Alfredo Perico, il giovane meccanico chiamato da Armando per sistemare le biciclette. Rocco è molto geloso e Irene, capendo la situazione, ne approfitta per allontanarsi dall'Amato. Agnese, furiosa contro Giuseppe, spinge il marito ad andare a confessarsi e ringrazia Armando per aver coperto il furto del marito. Marcello è ormai senza speranza e il carabiniere gli consiglia di costituirsi. Il ragazzo finirà in prigione?

Maria corteggiata da un affascinante ragazzo, ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 28 aprile 2021

Il triangolo amoroso formato da Irene, Rocco e Maria si complica. Al magazzino de Il Paradiso delle Signore arriva un ragazzo molto affascinante, Alfredo Perico. Il giovane è un meccanico chiamato da Armando per sistemare le biciclette della squadra del grande magazzino e appena arrivato si invaghisce immediatamente della bella Puglisi. Rocco non gradisce per nulla questa novità e deve ammettere di essere molto geloso della sua compaesana. Accortasi di quello che sta succedendo, Irene approfitta della situazione per escogitare un piano per allontanarsi dal bel siciliano. La Cipriani ha tentato sino a ora di scaricare il bel magazziniere ma senza risultati. Ma ora che le cose stanno prendendo una piega nuova, la Venere ha finalmente un asso nella manica.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Agnese grata ad Armando per aver “protetto” Giuseppe

La verità è venuta a galla. Salvo ha smascherato Giuseppe e ora l'Amato senior dovrà pagare per aver tradito la sua famiglia. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il nuovo magazziniere de Il Paradiso sarà costretto a fare il guardiano notturno della Caffetteria per ripagare il suo debito. Intanto Agnese scoprirà che Armando ha coperto suo marito non rivelando a nessun che è lui il vero ladro della collezione di Gabriella. La sarta, dopo aver spedito il consorte a confessarsi, correrà a ringraziare il Ferraris e gli ribadirà di essere ancora follemente innamorata di lui. Che sia finalmente la volta buona per loro?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello deve costituirsi!

Marcello è di nuovo nei guai. Mentre Ludovica è felice per la sua scalata al successo, il Barbieri ha scoperto che chiunque abbia collaborato con il Mantovano non se la passa per nulla bene. Il barista è certo che anche lui, prima o poi, dovrà pagare caro il suo essere stato complice del criminale e dovrà prendere una difficile decisione. Il carabiniere, venuto a riprendere le sue deposizioni, gli consiglierà caldamente di costituirsi. Ma questo vorrebbe dire finire in prigione. Che cosa sceglierà Marcello?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.