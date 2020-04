Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 aprile 2020, puntata in replica: Il ritorno di Gabriella

Anticipazioni TV

Cominciano le repliche della quarta stagione de Il Paradiso delle Signore, dopo lo stop alle riprese a causa del Coronavirus.

Cominciano da domani – martedì 28 aprile 2020 – le repliche della quarta stagione - la seconda daily - de Il Paradiso delle Signore. La soap di Rai1 ha subito uno stop forzato delle sue riprese a causa dell'emergenza Coronavirus e ha dovuto così chiudere la stagione prima del previsto. Ma l'appuntamento con Marta, Vittorio, Gabriella, Riccardo e le Veneri del grande magazzino più lussuoso di Milano, non smetteranno di farci compagnia. Nella puntata in onda domani pomeriggio infatti, rivedremo il ritorno della bella Rossi a Milano, dopo il suo soggiorno studio a Parigi. Rivedremo anche la capo - commessa Francesca Molinari, l'arrivo della nuova venere Marina Fiore e quello del bel Rocco, che ha appena lasciato la sua Sicilia. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Il ritorno di Gabriella in questa puntata in replica de Il Paradiso delle Signore del 28 aprile 2020

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore riprendono con le repliche della quarta stagione, andata in onda dall'ottobre 2019. Sarà un modo per ricordare come è iniziato tutto, partendo dal ritorno di Gabriella a Milano. La Rossi torna trionfante dalla capitale francese e felicissima di aver imparato moltissimo negli atelier più alla moda del mondo. Vittorio è ovviamente felicissimo di rivederla ed è pronto a mettere alla prova quanto ha imparato. Il Conti è sicuro che le nuove collezioni che il Paradiso delle Signore proporrà, saranno all'avanguardia grazie all'estro e alla bravura della Rossi.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Francesca Molinari, la nuova capo – commessa

Le novità del Paradiso delle Signore non si fermano qui. Nel grande magazzino, dopo la partenza di Clelia, è arrivata una nuova capo – commessa. Si tratta di Francesca Molinari, che viene accolta da un soddisfatto ma malinconico Luciano. Il Cattaneo ha dovuto dire addio alla donna che ama e riprendersi la sua vita con Silvia. A casa Amato invece, dopo la partenza di Tina con Sandro, sta per arrivare Rocco, il nipote di Agnese. Il ragazzo ha lasciato la Sicilia, pronto all'avventura nella grande Milano.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.