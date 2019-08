Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 agosto 2019: Dov'è finito Riccardo?

Anticipazioni TV

Andreina si preoccupa per la scomparsa di Riccardo e informa Luca Spinelli. Il ragazzo sta cercando di disintossicarsi e per farlo deve stare lontano da casa, con la complicità di Marta e Vittorio.

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 28 agosto 2019, Luciano informa Clelia che non potrà portare con sé il piccolo Carlo nella sua fuga da Milano mentre strong>Andreina riferisce a Luca di aver scoperto che Riccardo è scomparso. Per i due, l'assenza del ragazzo, potrebbe costituire un vero problema. Scopriamo insieme le trame dell’episodio in onda oggi alle 15.40 su Rai1.

Clelia deve separarsi da Carletto in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 28 agosto 2019

Al Paradiso si vivono momenti concitati. Lisa indaga sulla scomparsa di Vittorio mentre Oscar ha aggredito Clelia all'uscita del grande magazzino. La capo commessa si appresta a lasciare Milano ma dopo quanto successo con il marito, Luciano ha una brutta notizia per lei. Sebbene il Cattaneo stia cercando in tutti i modi di aiutarla a fuggire dal Bacchini, Clelia non potrà portare con sé il piccolo Carletto. Purtroppo Oscar ha il coltello dalla parte del manico e potrebbe davvero distruggerla. Sarà una notizia sconvolgente per la poverina che proprio per il suo piccolo bambino aveva cercato rifugio al Paradiso, entrandovi con dei documenti falsi. Luciano riuscirà ad aiutarla anche stavolta?

La scomparsa di Riccardo ne Il Paradiso delle Signore Daily

Vittorio e Marta stanno aiutando Riccardo a uscire dalla sua dipendenza da oppiacei. Il ragazzo non ha smesso di drogarsi e si è messo nuovamente nei guai, facendosi trovare dalla polizia – in macchina – completamente fatto. Il Conti ha così deciso di portarlo a casa sua, tenendo nascosto a tutti che il Guarnieri si trova da lui. Marta mantiene il segreto in casa ma Umberto e Adelaide iniziano a preoccuparsi per questa strana sparizione. Andreina, origliata la conversazione tra i cognati, informa Luca di quanto sta accadendo. La Mandelli è spaventata che questo fatto possa mettere in difficoltà il loro piano di distruggere da una parte i Guarnieri e dall'altra Vittorio Conti. Intanto Riccardo inizia a presentare i primi sintomi di una crisi di astinenza.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1