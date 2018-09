Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 settembre 2018

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda giovedì 27 settembre 2018, mentre Nicoletta nasconde ai genitori e a Clelia di passare il pomeriggio con Riccardo, Vittorio preleva del denaro dalle casse del Paradiso per aiutare Andreina. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata su Rai1 a partire dalle 15.30.

Antonio cerca di nascondere alla madre di essere stato licenziato anche se è perfettamente consapevole che questa bugia verrà presto scoperta. Il ragazzo, che dopo la morte del padre si è trasferito a Milano per lavorare come operaio, senza più un lavoro non potrà realizzare il suo sogno di ricongiungersi con Elena, la sua fidanzata rimasta in Sicilia. La loro relazione sembra essere fortemente compromessa e di certo non aiuta il fatto che i genitori di Elena disapprovino il loro amore, desiderosi di vedere accanto alla figlia un uomo facoltoso. Nonostante le difficoltà, Antonio non si perde d’animo e si mette alla ricerca di una nuova occupazione.

Nicoletta nasconde la sua relazione con Riccardo in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 27 settembre 2018

Nonostante le terribili rivelazioni di Ludovica, Nicoletta ha deciso di dare una seconda chance a Riccardo e accetta il suo invito a passare un pomeriggio in sua compagnia. È però costretta a mentire sia ai genitori che a Clelia, che disapprovano la sua relazione con il Guarnieri. I ragazzi passano dei momenti magici e Riccardo mostra un lato di sé che sembra dare maggiori certezze alla giovane e ingenua Cattaneo. Farà tutto parte del perverso gioco di seduzione di Riccardo o davvero il figlio di Umberto inizia a provare qualcosa per Nicoletta?

Vittorio “ruba” dei soldi al Paradiso per aiutare Andreina

Andreina è stata accusata di essere invischiata nell'omicidio di Pietro Mori. Costretta a fuggire dalla città e a nascondersi in Svizzera, ha informato Vittorio di avere necessità di denaro. Il Conti, che più di una volta è corso in suo aiuto e che ha cercato di convincerla a stare lontana da Milano sino a quando le accuse su di lei non saranno cadute, preleva di nascosto una grande somma di denaro dal fondo – cassa del Paradiso.

