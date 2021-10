Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 ottobre 2021: Ezio minaccia Gloria, "Sparisci dalla mia vita, per sempre!"

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 27 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, Ezio ha paura e vuole che Gloria sparisca dalla sua vita.

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 27 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Tina prega Salvatore di chiedere ad Anna di registrare la demo al suo posto. Il ragazzo accetta di aiutare la sorella e si fa avanti con la Imbriani. Intanto Ezio, dopo il confronto con Gloria, prende una decisione molto dura: minacciare sua moglie e intimarle di sparire per sempre dalla sua vita e da quella di Stefania. Ludovica invece è alla ricerca di un abito adatto per il gala al Circolo. Arrivata al Paradiso si fa aiutare da Flora. La conoscenza tra le due ragazze si intensifica. Più tardi la stilista riceve da Umberto un invito per partecipare al grande evento del club.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvatore chiede ad Anna di aiutare Tina

Tina è pronta a imbrogliare per salvare la sua carriera. La ragazza non è in grado, in questo momento, di registrare la demo per il film ma deve trovare presto una soluzione per non rovinare tutto. E la fortuna sembra essere dalla sua parte. Dopo aver sentito la bella voce di Anna, la cantante ha deciso di chiederle aiuto. Ha così pregato Salvatore di cercare dalla Imbriani una mano. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il barista, fattosi coraggio, supplicherà la nuova arrivata di soccorrere sua sorella e di mantenere, ovviamente, il segreto. Anna accetterà di prendere il posto di Tina per questa volta?

Ezio minaccia Gloria e le intima di andarsene ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 ottobre 2021

Il faccia a faccia tra Gloria ed Ezio è stato durissimo. La reazione violenta nonché stupita del Colombo era più che prevedibile. Il padre di Stefania non si aspettava certo che la sua ex moglie si fosse messa alla ricerca di sua figlia e che avesse, di nascosto da tutti, riallacciato con lei un rapporto. Sebbene la Venere non sappia ancora nulla su chi sia davvero Gloria Moreau, le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Ezio comincerà ad avere molta paura. Temerà infatti che la presenza della sua ex nella sua vita non solo metta a rischio la felicità della sua bambina ma anche quella sua e di Veronica. Pronto a salvare la sua rinata felicità, il Colombo minaccerà Gloria e le intimerà di sparire per sempre dalla sua vista!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto invita Flora al gala del Circolo

È quasi tutto pronto per il gala del Circolo, il primo che Marcello affronterà in veste di direttore a interim. C'è tanta attesa per il grande evento e per come si comporterà il Barbieri. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Ludovica, pronta a presentarsi al fianco del suo amato fidanzato, sarà alla ricerca di un abito adatto. Arrivata al Paradiso si farà aiutare da Flora a scegliere il giusto vestito e le due ragazze avranno così modo di conoscersi meglio. Più tardi Umberto inviterà la Gentile Ravasi alla serata al club, scatenando ovviamente la gelosia di Adelaide. Tra il Guarnieri e la figlia di Achille sembra davvero che stia nascendo una forte e pericolosa attrazione.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.