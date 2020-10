Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 ottobre 2020: Marcello con un'altra donna ed è colpa di Salvatore...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della Puntata del 27 ottobre 2020. Nell'episodio della Soap, Salvatore coinvolge Marcello in un'uscita a quattro ma rischia di mettere il Barbieri nei guai con Roberta.

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 27 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, l'incontro tra Laura, Salvatore e Adelaide è stato un successo. La Caffetteria si occuperà della fornitura di dolci del Circolo ed è il momento di festeggiare. A casa Cattaneo invece, Silvia è costretta a rivelare alla zia Ernesta che lei e Luciano si stanno separando mentre Stefania esplicita il suo desiderio di diventare una Venere. Salvatore ha un appuntamento con una sua vecchia fiamma e coinvolge Marcello in un'uscita a quattro. Il Barbieri accetta ma rischia di mettersi nei guai con Roberta.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Il grande trionfo di Laura e Salvatore

Sono stati giorni ricchi di tensione ma Laura e Salvatore finalmente possono tirare un sospiro di sollievo. Federico ha portato alla Contessa i dolci preparati dalla bella Venere, affinché lei li assaggiasse e li giudicasse più o meno adatti al suo Circolo. La Di Sant'Erasmo ne è rimasta entusiasta e ha concesso al barista e alla sua socia un incontro, che si è rivelato molto positivo. L'Amato e la bella Parisi possono finalmente gioire: saranno loro a fornire i dolci al club esclusivo di cui è presidentessa Adelaide!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Silvia confessa a zia Ernesta la verità su lei e Luciano

Luciano vuole la sua libertà e non intende aspettare che la zia Ernesta lasci la sua casa, per potersene andare. Ha quindi messo Silvia davanti a un aut aut fornendole un buon compromesso. La Cattaneo è consapevole di non poter più nascondere alla zietta la verità su lei e il ragioniere e, preso coraggio, le confessa che lei e suo marito si stanno separando. Intanto Stefania – rimasta incantata da Il Paradiso delle Signore – esplicita la sua volontà di diventare una Venere.

Marcello con un'altra donna in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 27 ottobre 2020

Salvatore si è ormai arreso alla scelta di Gabriella di cominciare una nuova vita con Cosimo e addirittura di sposarlo. Così decide di rimettersi in gioco e dà appuntamento a una sua vecchia fiamma. La ragazza gli dice però che con lei vorrebbe venisse un'amica e l'Amato pensa di coinvolgere Marcello per fargli da spalla. Il ragazzo accetta di partecipare a un'uscita a quattro ma finisce per mettersi nei guai con Roberta! Cosa succederà?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.