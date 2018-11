Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 novembre 2018

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda martedì 27 novembre 2018, Adelaide chiede un incontro a Silvia Cattaneo mentre Marta, non riuscendo a dimenticare Vittorio, allontana Luca …ma vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata in onda domani su Rai 1 sempre a partire dalle 15.30.

Tormenti amorosi in questa nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. Nicoletta ha deciso di lasciare definitivamente Riccardo e il ragazzo sembra soffrirne molto. Per risolvere questa situazione ma nascondendo un secondo fine, interverrà la sibillina zia Adelaide.

Adelaide organizza un incontro con Silvia Cattaneo in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 27 novembre 2018

Adelaide ha trovato una soluzione alla rottura tra Nicoletta e Riccardo. I due avevano ripreso a frequentarsi ma la bella Cattaneo ha deciso di seguire i consigli e gli avvertimenti del padre e degli amici e ha lasciato definitivamente il ragazzo. Adelaide decide dunque di intervenire e, sicura di trovare in Silvia Cattaneo un’alleata, organizza con lei un incontro.

Marta si allontana da Luca

La vita di Andreina in carcere sta diventando sempre più difficile. Umberto si è vendicato della Mandelli facendola spostare in un’altra cella, in compagnia di una detenuta violenta. La povera Andreina viene continuamente vessata dalla sua nuova compagna e inizia a ripensare a quanto propostole dal Guarnieri. Marta invece non riesce a togliersi dalla testa Vittorio. Complici le vacanze di Natale in arrivo, la giovane fotografa ripensa a quanto successo tra lei e il Conti e, accortasi di non riuscire a vincere i suoi sentimenti verso il giovane direttore del Paradiso, decide di allontanarsi da Luca. Lo Spinelli non ne sarà per nulla felice; Marta è per lui l’asso nella manica per vendicarsi di Umberto. Agnese intanto torna a casa e rivela il motivo che l’ha spinta a lasciare momentaneamente i figli. Una dura realtà si abbatterà sulla famiglia Amato…

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 26 al 30 novembre 2018.