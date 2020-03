Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 marzo 2020: Una nuova Venere, Laura Parisi

Anticipazioni TV

Al Paradiso è arrivata Laura Parisi che convince Vittorio a darle una settimana di prova. Salvatore scopre che Gabriella e Cosimo sono insieme a Parigi.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – venerdì 27 marzo 2020 – nel grande magazzino c'è un via vai di potenziali candidate per sostituire Marina. Nessuna delle ragazze sembra però soddisfare i criteri di Celia, fino a che non spunta una certa Laura Parisi. La ragazza convince Vittorio a darle una settimana di prova. Gabriella intanto, a Parigi, si ammala. Cosimo le presta soccorso ma Salvatore viene a sapere che la sua fidanzata non è sola come gli ha fatto credere...e si ingelosisce. Vediamo insieme nel dettaglio la trama dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Una nuova Venere al Paradiso nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 27 marzo 2020

La partenza di Irene ha portato ad avere un posto vuoto tra le fila delle Veneri. Clelia si sta impegnando per scrutinare tutte le candidate che si presentano al Paradiso. Nel grande magazzino c'è un gran via vai di belle ragazze ma nessuno sembra soddisfare la capo commessa. Fino a che non spunta una certa Laura Parisi, che grazie alla sua intraprendenza, convince Vittorio a darle una settimana di prova.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Salvatore scopre che Gabriella è a Parigi con Cosimo

Le giornate a Parigi passano velocemente e Gabriella conferma il suo successo. Peccato che debba tenere segreto a Salvatore il fatto che Cosimo sia insieme a lei. Sì perché la Rossi si è trovata con un compagno di viaggio inaspettato e che la mette davvero in pericolo. La stilista, benché innamorata del suo fidanzato, prova un'attrazione per il Bergamini. Salvatore lo sa bene e già una volta la sua gelosia ha quasi causato la rottura definitiva tra loro. Purtroppo però le bugie hanno le gambe corte e quando Gabriella si ammala e Cosimo si prende cura di lei, Salvatore scopre che i due sono insieme.

