Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 maggio 2020, in replica: Addio Nicoletta!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni puntata del 26 maggio 2020, ecco cosa succede nelle Trame dell'episodio di domani: Nicoletta è costretta a seguire Cesare a Bari.

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di domani - mercoledì 27 maggio 2020 - Cesare ha preso la decisione di trasferirsi a Bari e Silvia aiuta Nicoletta a fare le valigie per la sua partenza. Marcello intanto si propone come nuovo cameriere della caffetteria di Anita mentre Irene, sicura che Rocco sia analfabeta, cerca di metterlo in difficoltà. Armando corre in aiuto del ragazzo, pronto a difenderlo. Scopriamo le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Nicoletta e Cesare in partenza per Bari in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 27 maggio 2020

Cesare lascerà Milano. Il Diamante ha accettato la proposta di lavoro a Bari e ha costretto Nicoletta a seguirlo. La Cattaneo è in ansia; non solo dovrà lasciare la sua famiglia ma dovrà chiudere definitivamente la sua relazione - clandestina - con Riccardo. Cesare ha fatto bene i conti e ha ottenuto ciò che voleva: impedire alla moglie di chiedere l'annullamento del loro matrimonio. Silvia, felice della piega che ha preso la situazione, aiuta la figlia a fare le valigie per la partenza mentre Riccardo, informato della situazione, è pronto a fare di tutto pur di fermarli. Riuscirà a tenere con sé la sua amata Nicoletta e la loro bambina?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Irene mette in difficoltà Marcello

Anita informa Salvatore che dovrà assentarsi per qualche, per motivi familiari. L'Amato è felice di doversi occupare del locale da solo ma la sua serenità durerà molto poco. Marcello infatti, ripresosi dalla violenta aggressione e deciso a cambiare vita, si propone come nuovo cameriere e la signora Anita sembra contenta della sua candidatura. Al Paradiso invece, la sibillina Irene sospetta che Rocco sia analfabeta e cerca di metterlo in difficoltà davanti alle sue colleghe. Armando, che ha osservato tutto e che da subito ha preso sotto la sua ala protettiva il giovane Amato, corre in suo soccorso. Non permetterà che venga messo in ridicolo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.