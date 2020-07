Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per l'episodio del 27 luglio 2020. Nelle trame della puntata della soap, in onda su Rai1 alle 15.40, Luciano fa avere sue notizie dopo aver lasciato la sua casa per due giorni mentre Cosimo confessa a Riccardo di essere innamorato di Gabriella. Vittorio invece parte per Torino per l'Expo '61 e Brivio propone a Marina e a Rocco di essere i protagonisti di un nuovo fotoromanzo.

Luciano vuole andare fino in fondo, in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 27 luglio 2020

Luciano ha scoperto la verità che per tanto tempo Silvia gli ha nascosto: Federico non è suo figlio. Il Cattaneo è sconvolto e ha bisogno di tempo – oltre che di ulteriori spiegazioni – per archiviare tutto. Per questo motivo è andato via di casa, facendo perdere le sue tracce. Dopo due giorni di assenza, il ragioniere finalmente si fa vivo e contatta sua moglie, deciso ad andare in fondo a questa situazione.

Il Paradiso delle Signore: Cosimo confessa di amare Gabriella

Gabriella intanto continua a fingersi la fidanzata di Cosimo per aiutare il ragazzo a tranquillizzare sua madre. Il Bergamini ha però un segreto da confessare: si è davvero innamorato della bella stilista. Lo rivela a Riccardo, il suo più grande amico, l'unico a poterlo davvero capire.

Il Paradiso delle Signore: Marina e Rocco protagonisti di un fotoromanzo

Dopo la serata di San Valentino passata con Irene, Rocco potrebbe diventare un nuovo protagonista di fotoromanzi. L'editore Brivio propone a lui e Marina di lavorare insieme. Vittorio invece parte per Torino, per presenziare all'Expo '61. Nonostante il grande magazzino abbia perso la possibilità di firmare le divise delle hostess dell'evento, il Conti decide di partecipare comunque alla manifestazione e informa le Veneri che – per quella settimana – la loro referente sarà Marta.

