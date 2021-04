Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 aprile 2021: Salvo smaschera Giuseppe! E' guerra a casa Amato...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 27 aprile 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1, Salvo scopre tutti i loschi piani di Giuseppe e stavolta non intende perdonarlo.

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 27 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1 vedremo che Dante, sempre più convinto di avere una chance, cercherà di conquistare Marta facendole recapitare a casa uno strano regalo e insinuando in lei dei forti dubbi. Salvo intanto, messo in allarme dalla madre, riesce a smascherare suo padre e a farsi confessare tutti i suoi loschi affari. Cosimo accetta di accompagnare Gabriella al Circolo per ritirare il premio mentre Ludovica collabora con Marta e Federico per il servizio fotografico per la pubblicità de Il Paradiso oltreoceano.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Dante scatenato. Conquisterà Marta!

Marta e Vittorio continuano a interrogarsi sui veri motivi che li hanno portati ad allontanarsi. Non è un momento facile per i coniugi Conti e Dante ha intenzione di sfruttare il tutto per il proprio tornaconto. Il Romagnoli sa di avere una chance con la Guarnieri e non intende sprecarla. È per questo che comincia a farle recapitare a casa dei regali, uno più strano dell'altro. Ma la cosa peggiore è che si ingegna, in ogni modo, per insinuare nella mente e nel cuore della povera e sensibile Marta, dubbi sulla sua vita a Milano accanto al marito. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Dante ha in mente un piano subdolo ed è certo che riuscirà a portarlo a termine anche se dovrà giocare sporco.

Salvo smaschera Giuseppe! Ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 27 aprile 2021

Giuseppe ha rivelato un terribile segreto ad Agnese: non potrà restituire il denaro a suo figlio. Salvatore, messo in allarme da sua madre, decide di affrontare faccia a faccia suo padre. Stavolta però non intende credere alle sue menzogne. È ormai chiaro che l'Amato ha mentito alla sua famiglia e Salvo scopre con orrore i loschi affari in cui è invischiato suo padre e che hanno rischiato di mettere tutti nei guai. Il barista è sempre più deluso e Agnese ha ormai capito che per lei e suo marito non c'è più alcuna speranza. Sa però di poter contare su Armando che scopre aver mantenuto il segreto su Giuseppe e sul furto al Paradiso. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che per la sarta e il capo magazziniere potrebbe tornare finalmente il sereno e forse trionferà finalmente l'amore.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Cosimo accetta di accompagnare Gabriella al Circolo

Cosimo ha abbandonato Gabriella al suo destino e sembra proprio che la sua crociata contro Guarnieri valga molto più della sua serenità famigliare. Il Bergamini non ha infatti accolto con entusiasmo il grande riconoscimento che sua moglie ha ricevuto dalla Camera Nazionale della Moda e si è rifiutato di accompagnarla a ritirare il premio al Circolo. Ma le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Cosimo cambierà idea. Forse mosso da un momento di lucidità, il ragazzo accetterà di essere presente al grande giorno di sua moglie. Ma attenzione, la serata si prevede molto più scoppiettante di quanto si potesse immaginare. Complice il ritorno di Salvo nella vita della Rossi e chissà forse stavolta sarà destinato a restare al suo fianco. Intanto Ludovica accetta di collaborare con Marta e Federico alla nuova pubblicità per il Paradiso oltreoceano.

