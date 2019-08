Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 agosto 2019: Marta e Vittorio coprono Riccardo ma Lisa...

Anticipazioni TV

Marta e Vittorio coprono Riccardo e cercano di aiutarlo a disintossicarsi. Lisa intanto cerca di scoprire come mai il Conti si stia assentando dal Paradiso.

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore, in onda martedì 27 agosto 2019, Riccardo, deciso a disintossicarsi, si è trasferito a casa di Vittorio, che per sostenere l'amico, dovrà stare per un po' lontano dal Paradiso. Mentre Vittorio cerca di dare una mano a Riccardo, Marta tiene nascosto alla famiglia il luogo in cui si trova il fratello. Nel frattempo Lisa vuole scoprire il segreto di Vittorio e il motivo del suo inaspettato allontanamento dal Paradiso. Ne parla così con Luca, per il quale sta "lavorando". Tina è pronta ad un faccia a faccia con Sandro Recalcati: pretende una conferma riguardo ai sentimenti che prova per lei. Vediamo cosa rivelano le anticipazioni della puntata in onda oggi su Rai 1 a partire dalle 15.30.

Vittorio nasconde Riccardo a casa sua nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 27 agosto 2019

Marta ha scoperto che Riccardo non ha smesso di far uso di oppiacei e preoccupata cerca di dargli una mano. Per fortuna può contare sull'aiuto di Vittorio ma l'assenza del Conti dal Paradiso crea dei sospetti in Lisa. La bella Conterno cerca in tutti i modi di scoprire come mai il suo presunto fratello si assenti dal lavoro. Evidentemente nasconde un segreto, che lei vuole scoprire. Nel frattempo Marta si impegna per tenere nascosta ai propri famigliari la ricaduta di Riccardo, il Guarnieri Senior non ha infatti mai accettato i problemi di suo figlio e non e non è disposto a farlo ora che entrato in politica.

Lisa cerca di scoprire di più sull'assenza di Vittorio ne Il Paradiso delle Signore

Il ficcanasare di Lisa potrebbe dunque rappresentare un pericolo, se dovesse scoprire il motivo dell'assenza del Conti e quindi della situazione di Riccardo, e riferirlo a Luca, Umberto rischierebbe di perdere di credibilità e la sua campagna politica potrebbe andare in fumo. Nel frattempo vedremo Tina pronta ad affrontare Recalcati, la donna è in cerca di risposte, vuole infatti capire finalmente se l'uomo condivide i suoi stessi sentimenti.

