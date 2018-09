Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 settembre 2018

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 26 settembre 2018, mentre Antonio Amato vuole portare a Milano Elena, la sua fidanzata siciliana, Marta deve decidere se accettare o meno la proposta di lavoro del padre alla Fondazione o continuare a lavorare al Paradiso. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata su Rai1 a partire dalle 15.30.

Luca Spinelli rischia di essere scoperto. Dopo che Adelaide ha capito il doppio gioco di Spinelli, desideroso di vendicarsi della famiglia Guarnieri, Umberto decide di far intervenire un professionista e assume un investigatore privato per indagare sull'uomo. Intanto però Marta deve prender una decisione che potrebbe condizionare tutta la sua vita.

Marta lascerà il lavoro al Paradiso? Nella puntata del Paradiso delle Signore del 26 settembre 2018

Umberto ha capito che Luca Spinelli nasconde qualcosa e per scoprire cosa trama ha assunto un investigatore privato. Per mettere al sicuro sua figlia, ha chiesto a Marta di occuparsi della Fondazione dedicata a Margherita, la sua compianta moglie nonché madre dei suoi due figli. La giovane Guarnieri è onorata di prendere la direzione della Fondazione ma questo lavoro la porterebbe lontana dal Paradiso, dove sta raccogliendo successi con le campagne pubblicitarie. La ragazza deve quindi decidere quale strada percorrere ma lasciare Vittorio e tradire così la fiducia che il Conti ha riposto in lei, sembra essere davvero difficile. Cosa sceglierà?

Antonio Amato desidera ricongiungersi con la sua fidanzata Elena

Intanto la famiglia Amato deve risolvere un altro problema. Dopo che Tina è diventata una Venere del Paradiso delle Signore, scatenando le ire della madre tradizionalista, Antonio è tormentato dal desiderio di rivedere Elena, la sua fidanzata rimasta in Sicilia. Dopo che sia la madre che la sorella si sono trasferite a Milano, il ragazzo ha intenzione di ricongiungersi con la sua donna, prendendo un appartamento tutto per loro. La loro relazione è però malvista e osteggiata dalla famiglia di lei e questo impedisce che i due possano coronare il loro sogno d’amore. Antonio riuscirà a vincere le resistenze dei genitori di Elena, che desiderano per lei un partito più facoltoso?

