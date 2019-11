Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 novembre 2019: Guai in vista per Salvatore e Marcello

Anticipazioni TV

Anita informa Salvatore e Marcello della sua intenzione di vendere la Caffetteria mentre Angela scopre qualcosa di più su Riccardo e la sua famiglia.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di martedì 26 novembre 2019, Angela inizia a scoprire qualcosa in più sulle dinamiche familiari di Riccardo. Umberto e Adelaide temono che la presenza della Barbieri a casa loro sia fonte di pettegolezzi mentre Anita annuncia a Salvatore e Marcello che ha messo in vendita la Caffetteria. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Rai1.

Angela ospite sgradito a casa Guarnieri nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 26 novembre 2019

La serata della proiezione del Carosello, ha rischiato di finire in tragedia. Riccardo, scosso dalla visione di Nicoletta insieme a Cesare e Margherita, ha perso il controllo della sua auto e ha investito Angela. Pentito per quanto successo e preoccupato per la ragazza, il giovane le ha offerto ospitalità in casa sua, sino a quando non si sarà ripresa del tutto. La Barbieri ha così modo di conoscere più da vicino il Guarnieri e di scoprire la sua storia familiare. Alla Villa c'è però chi non ha gradito questo nuovo arrivo. Adelaide e Umberto temono che avere la cameriera nella loro dimora, possa essere oggetto di pettegolezzi al Circolo. Sarebbe un grosso rischio, proprio ora che la contessa e suo cognato stanno cercando di spingere Riccardo tra le braccia di Ludovica.

Il Paradiso delle Signore: Guai per Salvatore e Marcello

Salvatore è sempre più convinto che sia arrivato il momento per fare il grande passo: chiedere a Gabriella di diventare sua moglie. Il ragazzo cerca il consiglio a sua madre Agnese, che lo spinge a dichiararsi il prima possibile. Purtroppo però i sogni del bell'Amato sono destinati a infrangersi. Una brutta notizia lo attende alla Caffetteria. Anita ha deciso di vendere il locale e sia Salvatore che Marcello perderanno il lavoro.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.