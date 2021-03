Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 marzo 2021: Marta sconvolge Adelaide. Il destino è segnato!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 26 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Rai1, Adelaide riceve una lettera di Marta in cui la ragazza le rivela la verità su lei e Dante.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 26 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Gabriella ha scoperto il segreto di Cosimo ma nonostante i problemi e la forte delusione, decide di stare accanto al marito. Adelaide riceve una lettera inaspettata da Marta. La ragazza vuole confessare alla zia la verità su lei e Dante. Le sue parole metteranno in allarme la contessa di Sant'Erasmo. Intanto la festa a sorpresa organizzata per Stefania rischia di fallire ma l'intervento di Salvatore sarà determinante. Ludovica e Marcello sono ormai una coppia a tutti gli effetti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gabriella perdona Cosimo

Gabriella ha scoperto il segreto di Cosimo. La stilista è venuta a conoscenza dei gravi problemi finanziari che suo marito dovrà affrontare. La fabbrica è in serio pericolo e all'orizzonte si fa sempre più pressante l'ombra della bancarotta. Il Bergamini è molto dispiaciuto di aver mentito alla moglie ma confessa di non aver avuto il coraggio di dirle nulla, per paura che lei potesse cambiare idea sul suo conto. La Rossi è intenerita. Non avrebbe mai lasciato il consorte per simili problemi e si affretta a rassicurarlo. Il loro matrimonio è saldo e i due si promettono di amarsi per sempre, qualsiasi siano le condizioni.

Una lettera di Marta sconvolge Adelaide. Scopriamo cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 26 marzo 2021

Ora che Fiorenza sa del segreto di Dante, Adelaide e la sua leadership al Circolo sono in serio pericolo. La Gramini non si è fatta e non si farà sfuggire l'occasione di mettere in cattiva luce la sua rivale e tradirà Dante, pur di ottenere la sua rivincita. La di Sant'Erasmo è seriamente preoccupata ma soprattutto non capisce cosa possa fare per impedire che alcune voci sul conto della sua famiglia, circolino liberamente. La Contessa, per ora, non crede ad alcuna parola di Fiorenza ma purtroppo dovrà presto ricredersi. Marta, ancora a Parigi, decide di scriverle una lettera. La ragazza, ormai consapevole che il suo segreto newyorkese sta per essere svelato, ha scelto di rivelare lei stessa la verità a sua zia. A Villa Guarnieri arriverà quindi una missiva “esplosiva” che metterà in allarme tutta la tenuta. Adelaide dovrà lottare con le unghie e con i denti per salvare la reputazione sua e quella di sua nipote.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvatore salva la festa a sorpresa per Stefania

Irene, Maria, Anna e tutte le Veneri hanno organizzato una festa a sorpresa per Stefania. Le ragazze sono felici di aver ricevuto l'ok, da parte di Salvo e Marcello, per festeggiare in Caffetteria. Ma il loro piano subisce una battuta d'arresto. Le giovani infatti incontrano diversi inconvenienti, che rischiano di mandare a monte tutta la loro fatica. Salvatore, eroe in grembiule, prende in mano le redini della situazione. Grazie all'Amato, tutto si svolge per il meglio e la Columbo è visibilmente felice. Intanto Marcello e Ludovica, dopo la triste notizia ricevuta dalla Brancia, sembrano essere più complici che mai. Tra loro è davvero sbocciato l'amore?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 22 al 26 marzo 2021

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.