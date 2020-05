Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 maggio 2020, in replica: Umberto incastra Ludovica e Flavia

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni puntata del 26 maggio 2020, ecco cosa succede nelle Trame dell'episodio di domani: Umberto ha trovato il modo per mettere le mani sul patrimonio di Ludovica.

Nelle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di domani - martedì 26 maggio 2020 - Nicoletta ha passato la notte insonne dopo aver scoperto che Cesare vuole trasferirsi a Bari con la famiglia. La ragazza ha paura di dover dire addio, e stavolta per sempre, a Riccardo, con cui è risbocciata la passione. Intanto Vittorio informa le Veneri che sono pronti gli abiti per il video promozionale mentre Umberto ha trovato il modo per neutralizzare Gualtiero Mairan, l'amministratore delle Brancia. Il Guarnieri è convinto di mettere le mani sull'immenso patrimonio di Ludovica e Flavia. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Nicoletta non vuole trasferirsi a Bari nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 26 maggio 2020

A casa Cattaneo, Luciano ha parlato a lungo con Cesare per capire cosa il ragazzo abbia scelto di fare. Il Diamante dovrà lasciare Milano, dopo aver ricevuto una proposta di lavoro a Bari. Il suo trasferimento in Puglia condizionerà radicalmente la vita di Nicoletta. La giovane Cattaneo è molto spaventata dalla prospettiva di lasciare la sua famiglia ma soprattutto di dover dire addio a Riccardo, con cui continua ad avere una relazione nascosta. La ragazza passa così la notte insonne, nel vano tentativo di trovare una soluzione. Purtroppo per lei, le cose si stanno facendo davvero complicate.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: prove generali per il video promozionale del Paradiso

Al Paradiso delle Signore le Veneri sono impegnate in grandi discorsi. Le ragazze, dopo aver riflettuto sul ruolo della donna e sulla difficoltà di conciliare casa e lavoro, commentano le foto presidenziali di Nixon e Kennedy. Vittorio interrompe la loro discussione per informarle che sono pronti i vestiti per il video promozionale e che è tempo di fare le prove generali. Le Veneri sono felicissime di essere le protagoniste della nuova idea del Conti e non vedono l'ora di vedersi negli schermi!

Il Paradiso delle Signore: Umberto pronto a incastrare Ludovica e Flavia

Adelaide e Umberto hanno un piano per mettere le mani sull'immenso patrimonio ereditato da Ludovica. È l'unico modo per i Guarnieri, di risanare le loro finanze e di far tornare la loro famiglia agli antichi fasti. Il commendatore ha trovato un modo per neutralizzare Gualtiero Mairan, l'amministratore del patrimonio di Ludovica e sua madre, l'unico vero ostacolo al raggiungimento del loro obiettivo. Umberto vuole convincere le Brancia ad affidare alla Banca Guarnieri la cura delle loro ricchezze.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 25 al 29 maggio 2020

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.