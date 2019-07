Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 luglio 2019: La vendetta di Umberto contro Andreina

Anticipazioni TV

Umberto ha deciso di vendicarsi di Andreina e le rende la vita in carcere impossibile.

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore in onda venerdì 26 luglio 2019, Umberto si vendica di Andreina, rendendole la vita in carcere un inferno mentre Vittorio invece organizza il matrimonio con la Mandelli e chiede a Clelia di fargli da modella per alcuni abiti da sposa. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani su Rai 1 sempre a partire dalle 15.40.

Umberto si vendica di Andreina in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 26 luglio 2019

Andreina non ha ceduto al subdolo ricatto di Umberto. Purtroppo però questa decisione le si ritorcerà contro. Il Guarnieri è infatti un uomo potente e con le sue conoscenze rende la vita della Mandelli in carcere molto più dura. Dopo aver fatto visita alla Mandelli - con l’obiettivo di convincerla ragazza a cedergli le sue quote del Paradiso in cambio della libertà - è deciso a renderle la vita impossibile. Umberto ottiene che Andreina venga spostata in cella con una detenuta molto aggressiva.

Vittorio organizza il suo matrimonio ne Il Paradiso delle Signore

Intanto Vittorio è deciso a portare avanti i preparativi per le nozze tra lui e Andreina. Per scegliere l’abito da sposa, chiede aiuto a Clelia che si presta per fargli da modella. Il fascino della capo commessa non lascia indifferente il buon Luciano. Il Cattaneo e la Calligaris si sono avvicinati molto nell'ultimo periodo ed è indubbio che il ragioniere provi una grande attrazione per la bella capo commessa. Intanto Agnese scompare nel nulla dopo essersi avvicinata a un uomo misterioso.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1