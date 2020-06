Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 giugno 2020, in replica: Marta sta male!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 26 giugno 2020. Ecco cosa succede nelle Trame dell'Episodio in onda in Replica su Rai1.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per l'episodio di venerdì 26 giugno 2020. Nella trama della puntata in onda su Rai1 alle 15.40, Marta ha un malore e Vittorio, preoccupato per lei, la costringe a restare a casa. Marcello intanto capisce che Armando ha scoperto il suo passato mentre Salvatore, preso coraggio, va in banca per chiedere il prestito. Adelaide propone a Umberto di passare le vacanze di Natale in Liguria insieme a Riccardo e alle Brancia. La Contessa non sa che, con questa richiesta, sta per procurarsi una nuova nemica: Flavia!

Marta si sente male nella puntata Il Paradiso delle Signore del 26 giugno 2020

Da quando Marta ha fatto la sorpresa a Vittorio, rivelandogli di essere incinta, il Conti è diventato più apprensivo. La notizia di aspettare un bambino ha rallegrato tutta la famiglia e sia al Paradiso delle Signore che a casa Conti/Guarnieri si respira sempre più un'aria di festa. La bella figlia di Umberto però, improvvisamente, accusa un fastidio al ventre e il marito la costringe a restare a casa per non farla stancare. Che ci siano problemi con la gravidanza? Purtroppo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, ci rivelano che questo malore sarà più preoccupante del previsto. Sono arrivo infatti tempi duri per la bella Marta, desiderosa di diventare madre al più presto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Armando scopre il passato di Marcello

Agnese è una madre molto apprensiva e il progetto di suo figlio, quello di rilevare la caffetteria di Anita, la mette in agitazione. È infatti un grande salto nel vuoto nonostante la vincita al Totocalcio. A renderla nervosa è però principalmente la presenza di Marcello. L'Amato ha infatti paura che il Barbieri abbia una pessima influenza su Salvatore e si confida con Armando. Il capo magazziniere, come promesso, ha indagato sul passato del fratello di Angela e purtroppo non ha scoperto nulla di buono. Ma correrà a informare la sua amica o terrà per sé le notizie, per dare un'opportunità di riscatto a Marcello?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvatore prende coraggio e chiede un prestito

Gabriella è riuscita a infondere coraggio in Salvatore e a spingerlo ad andare in banca. Vittorio gli ha presentato un suo amico, un Direttore di Banca, a cui potersi rivolgere e l'Amato finalmente prende in mano la situazione. Deciso a dare una svolta alla sua vita, supera le sue paure e chiede un prestito per acquistare la caffetteria, come suggerito da Marcello. Adelaide intanto, a Villa Guarnieri, propone a Umberto di passare le feste natalizie in Liguria, in compagnia di Flavia e Ludovica Brancia e di Riccardo. Attenzione! Il viaggio in riviera porterà guai alla Contessa, che acquisterà una nuova rivale in amore.

