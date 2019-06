Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 giugno 2019: Andreina gelosa di Marta e Vittorio

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 26 giugno 2019, Andreina - tornata a Milano - capisce che tra Marta e Vittorio si è creata una grande complicità. La Mandelli è molto gelosa della giovane donna che sta accanto al suo compagno. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata in onda oggi su Rai 1 sempre a partire dalle 15.30.

Andreina gelosa di Marta in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 26 giugno 2019

Vittorio ha trovato Andreina ferita per strada. I suoi incubi hanno preso forma in una sola notte e per darle le cure necessarie, si sta assentando dal Paradiso. Al grande magazzino tutti notano la sua mancanza e Marta è molto preoccupata. Non vede Vittorio dal giorno del loro bacio durante il black - out. Quando però il Conti le rivela quello che è successo, la bella Guarnieri si offre di aiutarlo in questo delicato momento ma non avrà vita facile. Andreina si accorge infatti che tra il suo fidanzato e Marta si è creata una fastidiosa sintonia, che va ben oltre il semplice rapporto di lavoro. La Mandelli inizia quindi a provare una cocente gelosia nei confronti dell'altra donna, che ora ha accanto il suo Vittorio.

Antonio ha uno scatto d’ira

Elio Sermoneta chiede aiuto a Luca ma lo Spinelli non sembra intenzionato ad ascoltarlo mentre Antonio, in tensione per la rottura del fidanzamento con Elena, si mette nei guai. L'Amato scopre infatti che la sua donna è stata promessa in sposa a un altro, contro la sua volontà e mentre si trova in palestra, reagisce con violenza contro un pugile che lo ha provocato. La sua reazione rischia di non permettergli più di partire per riconquistare la sua ex fidanzata!

