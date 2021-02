Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 26 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, come Armando anche Agnese è contraria al fatto che suo marito vada a lavorare al Paradiso. Giuseppe si insospettisce dello strano comportamento della moglie e comincia a credere che ci sia davvero qualcosa tra lei e il capo magazziniere. Intanto Gabriella ha confezionato il suo primo abito in stile british ma crea scandalo. Irene ha riorganizzato il grande magazzino e le Veneri sono molto in difficoltà. Non sanno più dove è stata posizionata la merce.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Agnese non vuole Giuseppe al Paradiso

Rocco ha proposto allo zio di chiedere aiuto a Vittorio per trovare lavoro. Il ragazzo vorrebbe che Giuseppe lavorasse con lui come magazziniere ma Armando e Agnese non sono d'accordo. La sarta teme di non avere più possibilità di passare del tempo con il suo amato capo magazziniere e non riesce a tenere nascosta la sua contrarietà. Questo atteggiamento però aumenta i sospetti di Giuseppe su sua moglie e su Armando. I due sono quindi costretti a fare più attenzione e a sperare che il Conti non accetti la proposta di Rocco. Intanto Umberto è disperato! Marta non vuole proprio perdonarlo per averle nascosto di avere un fratello.

Gabriella dà scandalo! Ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 26 febbraio 2021

Al ritorno dal viaggio di nozze, Gabriella ha mille idee da poter realizzare al Paradiso. Una di queste l'ha spinta a realizzare una collezione in stile british. Uno dei capi è finalmente pronto e la Rossi vuole mostrarlo a tutti. Purtroppo però la reazione de Il Paradiso delle Signore non è positiva come ci si aspettava. L'abito di Gabriella dà scandalo, forse troppo moderno e contro tendenza per la moda milanese e per quella italiana. La stilista però è intenzionata a portare avanti le sue idee e tirerà fuori la sua forza d'animo, proprio come quando decise di partire per Parigi.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Irene crea il caos al Paradiso

Dora si è “licenziata” da capo commessa e ora il ruolo è passato nelle mani di Irene. La ragazza non vedeva l'ora di avere lo scettro del potere del grande magazzino e ha cominciato a “dettare legge”. Purtroppo però i suoi interventi finiscono per mettere in difficoltà le Veneri. Le ragazze, non sapendo dove il loro capo abbia sistemato la merce, rallentano il loro lavoro. Al Paradiso c'è il caos e presto qualcun altro potrebbe metterci lo zampino, con grande dissenso da parte della Cipriani.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.