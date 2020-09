Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 settembre 2020: Marta e Vittorio non sono idonei all'adozione...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 25 settembre 2020. Nell'Episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Federico ha ormai capito che tra suo padre e Silvia le cose non vanno più bene. Il ragazzo si mette a indagare e scopre che i suoi sospetti hanno fondamento e che Luciano ha ripreso a frequentare Clelia. In preda all'ira affronta suo padre. Rocco intanto sta per raggiungere un grande traguardo, la licenza elementare. Vittorio e Marta scoprono invece di non avere i requisiti per adottare Anna e Ludovica e Riccardo hanno un'accesa discussione, in cui il Guarnieri è costretto a rivelare alla Brancia i motivi della sua partenza.

Duro scontro tra Federico e Luciano in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 25 settembre 2020

Da quando è tornato, Federico ha capito che tra sua madre e suo padre le cose sono tornate a non andare bene. Il ragazzo, desideroso di capire cosa sia successo durante la sua assenza, si è messo a indagare. A fare luce su questa faccenda è stato Carletto. Il piccolo, senza manco accorgersi, ha rivelato un particolare su sua madre e Luciano e il Cattaneo è finalmente venuto a capo del mistero. Tra Luciano e Clelia c'è un ritorno di fiamma e i sospetti vengono confermati da un bacio. Federico trova suo padre e la capo commessa in atteggiamenti intimi e, furibondo, decide di affrontarli.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta e Vittorio non sono idonei all'adozione

Marta riuscirà ad adottare Anna? A questa domanda, purtroppo, la risposta è: per il momento no. Una brutta notizia sconvolge i coniugi Conti. I due scoprono di non avere i requisiti per l'adozione e la piccola rischia di finire in un orfanotrofio, in attesa che un'altra coppia si prenda cura di lei. Marta è molto delusa; era sicura di poter riuscire finalmente a diventare madre e Vittorio cerca di tirarle su il morale. Non demorderanno e combatteranno per poter realizzare il loro sogno di diventare genitori.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto in partenza per New York

Umberto corre a salvare Adelaide. Il commendatore ha scoperto che sua cognata è in pericolo e non intende aspettare un minuto in più per correre da lei. Riccardo seguirà suo padre nel suo viaggio a New York ma Ludovica non sembra contenta di questa partenza. Tra la Brancia e il Guarnieri si scatena un'accesa discussione, al termine della quale il ragazzo è costretto a rivelare alla fidanzata il motivo della sua assenza. Prima di lasciare Milano, Umberto racconta anche a Marta cosa sta succedendo e le promette di riportare a casa sua zia. Intanto Rocco è molto felice. Grazie a Don Saverio sta per sostenere l'esame di licenza elementare e Agnese e Armando sono fieri di lui.

​Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 21 al 25 settembre 2020

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.