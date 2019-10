Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 ottobre 2019: Una clamorosa scoperta rischia di allontanare Roberta da Marcello

Anticipazioni TV

Roberta sospetta che Marcello sia un ladro, ma il ragazzo è pronto a dimostrarle la sua innocenza...

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì 25 ottobre 2019, Cesare informa la moglie di non poter partecipare all'evento Berruti. Nel frattempo Roberta trova casualmente dei guanti scomparsi nel furto al Paradiso in casa di Angela, e teme che Marcello possa essere coinvolto nel furto. Ma il ragazzo, per dimostrare il contrario alla venere, decide di aiutare Vittorio a trovare il responsabile della rapina. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani su Rai1 a partire dalle 15.40.

Cesare non potrà partecipare all'evento organizzato per celebrare Livio Berruti, il velocista campione olimpico, e Nicoletta - che da giorni sembra tormentata dalla difficile scelta, Cesare o Riccardo, non può che essere sollevata dalla defezione del compagno. Nel frattempo il furto avvenuto al Paradiso durante il black-out, sembra non avere ancora un colpevole. Vittorio non ha dubbi sulle Veneri e sull'intero staff, si tratta di persone fidate e sta quindi cercando fuori dal gruppo di lavoro. C'è qualcuno però che che inizia a nutrire sospetti verso un collega, si tratta di Roberta...

Il Paradiso delle Signore: Marcello pronto a dimostrare la sua innocenza

Da quando Marcello, il fratello di Angela, è arrivato in città, il rapporto tra Federico Catteneo e la venere è entrato seriamente in crisi: Roberta si è infatti infatuata dell'inaffidabile fratello della collega. Ora però, proprio a casa di Angela, ha trovato dei guanti scomparsi dal Paradiso in occasione del furto. Perché della merce rubata si trova a casa di Angela? C'entra qualcosa Marcello? La ragazza verrà assalita da un terribile sospetto che la spingerà improvvisamente a cambiare atteggiamento nei confronti del giovane. Cambiamento che non passerà però inosservato, Marcello infatti, rendendosi conto della situazione si impegnerà per dimostrare Roberta di essere innocente, decidendo di aiutare Vittorio a rintracciare il vero responsabile del furto.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1