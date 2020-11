Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 25 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Marcello è preoccupato per la reazione di Salvatore, che non ha preso bene l'ipotesi di un suo trasferimento a Bologna per seguire Roberta. Il Barbieri si confida con Armando nella speranza di trovare una soluzione. Intanto Umberto e Luciano devono fare da pacieri tra Silvia e Adelaide. I due uomini trovano, loro malgrado, un accordo per sedare la lite tra le due donne e giurano di mantenere il segreto riguardo alla vera paternità di Federico. Ma mentre Silvia e zia Ernesta parlano di quanto successo a Villa Guarnieri, qualcuno è alla porta e origlia la conversazione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 25 novembre 2020: Marcello preoccupato per Salvatore

Marcello ha deciso di seguire Roberta a Bologna. Solo così riuscirà a permettere alla sua fidanzata di non rinunciare ai suoi sogni e, nello stesso tempo, al loro amore. Il ragazzo, felice della scelta appena presa, si trova però a fare i conti con Salvatore. L'Amato non ha reagito per nulla bene all'ipotesi di un addio da parte del suo socio e gli ha voltato completamente le spalle. Il testardo figlio di Agnese non darà mai il suo benestare a questa folle decisione. L'amicizia finita tra Marcello e Salvatore? Speriamo di no e ci auguriamo che qualcuno faccia ragionare il buon Amato e lo porti a più miti consigli. Marcello intanto, per consolarsi, si confida con Armando, un uomo saggio e che saprà sicuramente tirargli su il morale.

Un patto segreto tra Luciano e Umberto in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 25 novembre 2020

Lo scontro tra Silvia e Adelaide è stato durissimo! Le due donne non si sono risparmiate e hanno dato sfogo al loro reciproco risentimento e alla loro antipatia. Ma le cose rischiano di prendere una piega drammatica di cui, inevitabilmente ne farà le spese Federico. È per tutelare il ragazzo ma anche le proprie famiglie, che Umberto e Luciano sono costretti a scendere in campo per fare da pacieri tra le due donne. I due capifamiglia trovano un accordo e stringono un patto di segretezza sulla vera paternità del giovane rampollo. Intanto a Il Paradiso delle Signore, Irene – approfittando dell'assenza di Agnese e Gabriella – sottrae dalla sartoria dei pantaloni e convince le Veneri a indossarli. Le ragazze vengono viste da Vittorio che invece di infuriarsi si fa venire un'idea per l'evento con la Yermolayeva.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Il patto Guarnieri – Cattaneo è in pericolo

Purtroppo il patto appena siglato viene subito messo in pericolo. Silvia, turbata dall'incontro con Adelaide e furiosa con la Contessa per le parole e lo sdegno che le ha riservato, si sfogherà con zia Ernesta. Prese dalla discussione, le due donne non si accorgeranno di essere ascoltate. Qualcuno infatti, appena apparso alla porta, origlierà l'intera conversazione. Le ipotesi sono ovviamente due: la persona in questione potrebbe essere la bella Stefania – che potrebbe decide di mantenere il segreto – oppure lo stesso Federico. E se fosse così, le cose per i Guarnieri e per i Cattaneo si metterebbero molto male.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.