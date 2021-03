Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 marzo 2021: Gabriella scopre il segreto di Cosimo...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 25 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, le Veneri hanno accolto con gioia l'idea di Irene. Organizzeranno una festa a sorpresa per Stefania e la faranno nella Caffetteria di Salvo e Marcello. I due ragazzi hanno accettato di mettere a disposizione il loro locale per festeggiare la Columbo. Gabriella scopre finalmente cosa nasconde Cosimo. Sarà un duro colpo per la Rossi, delusa di essere stata ingannata da suo marito. Il loro matrimonio deve affrontare la prima grande sfida. Marcello si offre di aiutare Ludovica, distrutta a causa della bancarotta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Festa a sorpresa per Stefania

Irene, Maria, Anna e tutte le Veneri sono d'accordo: organizzeranno una festa a sorpresa per Stefania. Le ragazze hanno deciso di celebrare il compleanno della Columbo nel migliore dei modi. È la prima volta che la ragazza festeggia la sua nascita senza zia Ernesta accanto e sarà davvero un giorno importante. Irene ha pensato a tutto. Il party si svolgerà nella Caffetteria di Salvo e Marcello. I due ragazzi sono d'accordo. Metteranno a disposizione il loro locale e renderanno tutto perfetto per la loro amica. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che qualche intoppo rischierà di mandare a monte tutti i piani. Ma non disperate! Un eroe senza maschera e con grembiule risolverà la situazione.

Gabriella delusa da Cosimo, nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 25 marzo 2021

Gli affari vanno molto male e Cosimo mente a Gabriella. Ha infatti paura che sua moglie possa cambiare idea su di lui e che il loro matrimonio subisca un forte scossone. Il Bergamini tenta in ogni modo di tenere nascosti i suoi problemi ma la Rossi finisce per scoprire comunque il suo segreto. Delusa dal comportamento del marito, che non ha voluto condividere con lei le sue preoccupazioni, la stilista dovrà prendere una decisione. Perdonarlo e stargli accanto o mettere fine al loro idillio. Una grande prova attende i novelli sposi ma le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci danno notizie rassicuranti. Pare infatti che l'amore tra Gabriella e Cosimo sia autentico e che possa resistere anche alle difficoltà più terribili. Ma fino a quando durerà?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello in aiuto di Ludovica

Ludovica è in bancarotta. La contessina sta per perdere tutto. I suoi soldi, il suo status, la sua stessa agiata vita sono in pericolo. Flavia è stata molto chiara. Villa Brancia è in vendita e non ci sono altre soluzioni per risollevarsi da questa situazione. La ragazza è caduta in una profonda crisi. È consapevole di non poter nascondere a lungo questo segreto e che presto perderà l'appoggio di Adelaide che, dopo anni, sembra averla presa in simpatia. Marcello si accorge di quanto Ludovica stia soffrendo e le offre tutto il suo aiuto. È ormai chiaro che tra i due ci sia del tenero ma l'ombra di Roberta continua a spaventare entrambi. Il Barbieri ha davvero dimenticato la Pellegrino... o no?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.