Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 marzo 2020: Clelia distrugge Silvia mentre Ravasi...

Silvia affronta Clelia ma la Cattaneo esce sconfitta dal confronto con la capo commessa. Achille Ravasi convince Adelaide ad anticipare le nozze.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – mercoledì 25 marzo 2020 – Luciano rassicura Federico di non essere arrabbiato con lui mentre Marcelo confessa a Roberta di aver sofferto per averla persa. Marta continua a mentire a Riccardo mentre Ravasi chiede ad Adelaide di anticipare la data delle nozze. Silvia invece affronta Clelia ma ne esce sconfitta mentre per Federico si apre una nuova possibilità di tornare a camminare. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Ravasi vuole anticipare le nozze in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 25 marzo 2020

Il Paradiso delle Signore ci aspetta con una puntata ricca di novità. Federico è molto spaventato che suo padre sia arrabbiato per l'aiuto che il ragazzo sta dando a Umberto, per scrivere il discorso per l'Expo di Torino. Luciano però rassicura il figlio di non essere per nulla inquieto e anzi di essere fiero del suo lavoro. Intanto a Villa Guarnieri, Ravasi spinge Adelaide ad anticipare la data delle nozze. La contessa ha accettato di sposare Achille, attratta dai modi gentili e dall'intelligenza dell'uomo ma soprattutto spinta dall'atteggiamento del cognato, che si sta allontanando sempre più da lei e non la rende più partecipe della sua vita. La Di Sant'Erasmo ignora però che il suo fidanzato abbia ben altre intenzioni che coronare il sogno d'amore con lei. Achille Ravasi vuole infatti impossessarsi dell'immenso patrimonio di Adelaide per chiudere i conti con il suo ricattatore...e vuole farlo quanto prima.

Il Paradiso delle Signore: Clelia mette a tacere Silvia

Riccardo ha affrontato Marcello, confessandogli il suo autentico amore per Angela e il Barbieri, colpito dalle parole del ragazzo, ha cominciato a riflettere sulla sua naufragata storia d'amore con Roberta. È così che davanti alla Venere, rivela di aver sofferto moltissimo per averla perduta. Marta intanto continua a mentire a Vittorio, non rivelandogli di voler partire per Parigi per sottoporsi a cure per la fertilità. Silvia invece, ormai a conoscenza del ritorno di fiamma tra Luciano e la Calligaris, decide di affrontare Clelia. Stavolta però il confronto tra le due donne darà un risultato diverso. Silvia ne uscirà sconfitta! Ma la famiglia Cattaneo ha un altro dilemma da risolvere. C'è infatti un nuova insperata possibilità che Federico torni a camminare.

