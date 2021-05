Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 maggio 2021: Maria chiede aiuto a Giuseppe ma è un grave sbaglio...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 25 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Rai1 vedremo Maria chiedere aiuto a Giuseppe. La ragazza ignora però di essersi messa nelle mani del suo più grande nemico.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 25 maggio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Adelaide scopre che Marta ha deciso di accettare la proposta di Sterling e che presto lascerà di nuovo Milano alla volta di New York. Il suo matrimonio con Vittorio è ormai ufficialmente finito e la Contessa, preoccupata, si confronta con Umberto. Maria intanto non sa come comportarsi con Rocco. La ragazza vorrebbe dirgli la verità su suo padre ma ha paura di ferire i suoi sentimenti. Decide quindi di chiedere aiuto a Giuseppe affinché convinca il suo glaciale genitore a cambiare idea. Purtroppo non sa di essersi rivolta alla persona sbagliata. L'Amato è infatti l'unico vero responsabile di questa situazione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta dice addio a Vittorio

L'idillio amoroso tra Marta e Vittorio è ormai finito. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non ci rivelano – per ora – niente di buono e sembra proprio che i due protagonisti della soap siano destinati a dirsi addio. La Guarnieri, dopo un iniziale tentennamento, ha deciso di accettare la proposta di lavoro alla Sterling. È la giusta scelta per lasciare che Vittorio si rifaccia una vita e per evitare di spezzargli ancora di più il cuore. Marito e moglie scelgono di comune accordo di salutarsi ma di non rinnegare il grande affetto che ancora nutrono l'uno per l'altra. Ma purtroppo questo non basta, il passato è difficile da dimenticare e purtroppo niente e nessuno può aiutarli a recuperare il loro affiatato rapporto.

Maria chiede aiuto a Giuseppe ma è un grave sbaglio, in Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 maggio 2021

Maria non potrà sposare Rocco almeno non prima di aver risolto un piccolo ma grande problema. La ragazza ha ricevuto un ultimatum da suo padre e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che per la ragazza le cose si faranno davvero molto dure. La bella Puglisi non vuole tornare in Sicilia, né prima né dopo le sue nozze e non vuole di certo mandare in frantumi i sogni sportivi del suo amato. Prima di rivelargli cosa gli ha chiesto il suo algido genitore, Maria decide di chiedere aiuto a Giuseppe. La ragazza crede che l'Amato senior possa avere il potere di convincere suo padre a cambiare idea e a lasciare che lei e Rocco vivano la loro vita a Milano, senza essere costretti a tornare sull'isola. Ma la bella ricamatrice ignora di essersi rivolta proprio al vero e unico responsabile di questa situazione. È infatti stato il marito di Agnese a convincere il signor Puglisi a chiedere a sua figlia di far ritorno in Sicilia dopo il matrimonio. Giuseppe ha infatti degli affari da portare avanti con lui e il matrimonio tra suo nipote e la sua amica d'infanzia è la giusta merce di scambio per arricchirsi.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide in pena per Marta

La decisione di Marta di lasciare Milano e di accettare il lavoro alla Sterling, ha delle forti ripercussioni in famiglia. Umberto ha tentato di tutto per far riconciliare sua figlia con il marito e pure Adelaide ha sempre spinto la nipote a dare un'opportunità al suo matrimonio. Ma le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che non c'è nulla da fare. Marta e Vittorio si sono ormai lasciati. La Contessa è molto preoccupata. È la decisione giusta? La sua adorata nipotina sarà veramente felice? Per questo si confronta con suo cognato, nella speranza di dare una mano alla sua "piccolina".

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.