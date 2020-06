Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 giugno 2020, in replica: Ludovica minaccia Angela

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 25 giugno 2020. Ecco cosa succede nell'Episodio in onda domani, in Replica su Rai1.

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per la puntata di giovedì 25 giugno 2020. Nella trama dell'episodio in onda su Rai1 alle 15.10, Silvia scoperto che Clelia è tornata a lavorare al Paradiso e ormai fuori di senno per la gelosia, chiede ad Agnese di tenere d'occhio la Calligaris e suo marito. La sarta intanto teme che Marcello possa creare dei guai a Salvatore e Armando si propone di indagare sul conto del giovane Barbieri. Ludovica minaccia Angela, dopo che l'ha vista in atteggiamenti intimi con Riccardo. Tra le due ragazze è guerra aperta!

Silvia ingaggia Agnese come spia di Clelia in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 25 giugno 2020

Il ritorno inaspettato di Clelia rischia di mettere in pericolo nuovamente gli equilibri tra Silvia e Luciano. I Cattaneo avevano ritrovato l'armonia della coppia, dopo la partenza della Calligaris e ora la presenza della donna per cui il ragioniere ha perso la testa, ribalda ogni cosa. Silvia sta male e la situazione peggiora quando scopre che la sua rivale è tornata a lavorare al Paradiso per sostituire – momentaneamente – la Molinari. La signora Cattaneo decide di intervenire prima che sia troppo tardi. “Ingaggia” così Agnese chiedendole di tenere d'occhio suo marito e la capocommessa a interim.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Agnese e Armando indagano su Marcello

Agnese è spaventata per Salvatore. Suo figlio ha deciso di rilevare la caffetteria di Anita dopo la vincita al Totocalcio e si prepara a diventare un giovane imprenditore insieme al suo collega. Ma sua madre teme che questa nuova avventura si riveli disastrosa. Ha infatti paura che Marcello lo metta nei guaie si confida con Armando. Il magazziniere la rassicura. Indagherà lui stesso sul conto del Barbieri e scoprirà cosa potrebbe nascondere nel suo, ancora oscuro, passato.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica minaccia Angela

La gelosia è protagonista di questa puntata de Il Paradiso delle Signore. Oltre a Silvia c'è un'altra donna che cova rabbia nel suo cuore. Si tratta di Ludovica. La Brancia di Montalto crede di avere una possibilità con Riccardo dopo il loro bacio ma la presenza di Angela nella vita del ragazzo, comincia a stancarla. È per questo che intende metterla fuori gioco, minacciandola e tenendola lontana il più possibile dal Guarnieri. Un atteggiamento che potrebbe sembrare eccessivo ma in effetti la Barbieri potrebbe provare qualcosa per Riccardo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.