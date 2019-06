Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 giugno 2019: Andreina torna a Milano ma è ferita

Nelle anticipazioni della puntata in replica de Il Paradiso delle Signore di martedì 25 giugno 2019, Vittorio aiuta Andreina tornata a Milano e ferita ma al Paradiso indagano sulla sua assenza. Paolo intanto chiede a Tina di far parte della sua band e stupisce la ragazza con la sua performance. Vediamo insieme le trame dell'episodio in onda domani alle 15.40 su Rai 1.

Vittorio aiuta Andreina in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 25 giugno 2019

Vittorio riceve la visita improvvisa di Andreina, ferita e spaventata. Il ragazzo, molto preoccupato per la compagna, le presta immediate cure e si sente in colpa per quello che le è successo. È stato lui a spingerla a darsi di nuovo alla latitanza. La sua assenza dal Paradiso viene notata da tutti, soprattutto da Marta. La Guarnieri sta superando l'imbarazzo del bacio con Vittorio e spera in cuor suo che quello successo tra loro possa ripetersi. Scoprirà del ritorno di Andreina e come reagirà nello scoprire che Vittorio sta ancora una volta proteggendo una donna ricercata?

Paolo incanta Tina

Tina ha dimostrato di avere delle grandi doti canore e tutti hanno applaudito al suo talento. Tra questi Paolo, l'amico di Federico, che non ha perso occasione di chiedere alla ragazza di diventare la voce della sua band. Tina, che vuole rimanere con i piedi per terra, non accetta la proposta ma il giovane non demorde e per convincerla, si esibisce in una performance che incanta l'Amato, tanto da lasciarla a bocca aperta.

