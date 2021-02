Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 febbraio 2021: Umberto disperato! Marta non lo perdonerà mai...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 25 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Rai1, Umberto è disperato. Marta è furiosa con lui e non lo perdonerà mai.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 25 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Umberto è distrutto. Marta non lo perdonerà mai. La ragazza ha scoperto che Federico è suo fratello e non intende parlare con suo padre. Il Guarnieri, avvilito, si sfoga con Vittorio e Federico. Intanto Rocco ha un'idea per trovare un lavoro allo zio Giuseppe. Il ragazzo pensa al Paradiso ma Armando non è per nulla contento di lavorare con il suo rivale. Gabriella è una fucina di idee. Dopo il suo viaggio, ha intenzione di creare una collezione ispirata alla moda londinese, originale e contro tendenza. Irene invece, nel suo nuovo ruolo di capo commessa pro tempore, cerca di conquistare le sue colleghe ma al grande magazzino arriva una misteriosa signora.

Umberto disperato! Marta non lo perdonerà mai, nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 25 febbraio 2021

Marta ha scoperto che Federico è suo fratello. Suo padre ha nascosto a tutti di aver avuto una relazione con Silvia e durante la sua assenza, anche Vittorio e Adelaide le hanno taciuto questa scomoda verità. La ragazza è sopraffatta dal dolore. Come ha potuto la sua famiglia tradirla così? Delusa e amareggiata dalla situazione, la Guarnieri pensa di lasciare ancora una volta Milano e di trovare conforto in Riccardo a Parigi. Umberto, avvilito dalla reazione di sua figlia, è consapevole di aver combinato un guaio. Si affretta quindi a chiedere scusa ma anche supporto a Vittorio e Federico, pregandoli di perdonarlo per quanto ha fatto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che non sarà facile far tornare il sereno nella grande villa e che Marta si allontanerà sempre di più dai suoi cari.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Rocco vuole che Giuseppe lavori al Paradiso

Giuseppe si è licenziato e ora è di nuovo senza alcuna occupazione se non quella di dare tormento a casa Amato. Rocco è sicuro di aver trovato una soluzione. Ha infatti intenzione di proporre suo zio come magazziniere de Il Paradiso delle Signore. Il ragazzo è sicuro di risolvere i problemi della sua famiglia ma Armando è molto preoccupato. Il Ferraris teme di doversi confrontare tutti i giorni con il suo rivale e ovviamente questa prospettiva non lo alletta per nulla. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il capo magazziniere dovrà purtroppo scendere a compromessi e non sarà di certo facile.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gabriella ispirata dalla moda londinese

Gabriella è tornata dal viaggio di nozze con mille idee in testa. La ragazza è stata particolarmente attratta dalla moda londinese, originale e contro tendenza. Ha quindi intenzione di proporre queste novità anche a Il Paradiso delle Signore. Si mette quindi a lavoro per creare una nuova collezione, che convinca sia Vittorio che le clienti del grande magazzino. Intanto Dora si è licenziata e Irene, nel suo nuovo ruolo di capo commessa pro tempore, cerca di ingraziarsi le Veneri. Attenzione però! Nel grande magazzino fa la sua comparsa una donna misteriosa, che potrebbe dare del filo da torcere alla Cipriani.

